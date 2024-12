Duda podziękował Polakom, Niemcom i Turkom

Prezydent podziękował żołnierzom

Prezydent przypomniał, że polscy żołnierze, zarówno z Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i z wojsk inżynieryjnych, byli obecni na miejscu jeszcze zanim do miasta nadeszła fala powodziowa. - Już wtedy pomagali, potem pomagali w obronie przed wodą, a w tej chwili nieprzerwanie uczestniczą w akcji usuwania skutków powodzi. To oni właśnie zbudowali most w Głuchołazach, dwujezdniowy, tymczasowy, ale most, który będzie służył mieszkańcom (...) aż do momentu, dopóki właściwy most nie zostanie zbudowany - przekazał Duda.