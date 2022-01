Prezydent Duda na otwarciu maratonu narciarskiego. "Po trzech dawkach znacznie lżej zniosłem tę chorobę"

- Ja muszę powiedzieć, że to w moim kalendarzu prezydenckim jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, bo dostrzegam w nim kilka elementów. Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda chociaż pewnie chory, COVID-19, leży tam sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton do Zakopanego przyjedzie. Nie mylili się - powiedział Duda, przemawiając podczas inauguracji wydarzenia.

Duda: dzięki tym zawodom nasza rzeczywistość staje się lepsza

Prezydent wyraził zadowolenie, że może uczestniczyć w niedzielnych zawodach. Dziękował uczestnikom, wskazując, że zawody łączą dwa elementy. - Po pierwsze, że spotykamy się, bo narciarstwo to jest spotkanie. Ten, kto nigdy nie jeździł na nartach nie wie, ilu ludzi można spotkać na krzesełku, na wyciągu, ludzi ze wszystkich stron Polski, ale także zza granicy (...). Po drugie to jest ta integracja przez sport. (...) Spotykamy się niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, od swoich różnych możliwości, jesteśmy razem, rozmawiamy - powiedział.

Kolejny element - mówił prezydent - polega na byciu z dziećmi, z młodzieżą, dla nich, "że będąc na tym sportowym wydarzeniu jednocześnie tworzymy coś dobrego, co ma ogromne znaczenie dla budowania tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, dla budowania tego, o czym mówimy, że to jest taka nasza odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość po to, by stawała się lepsza".