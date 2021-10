Internauci wypomnieli Dudzie wpis sprzed prawie 10 lat. Prezydent: niektóre tweety źle się starzeją

Na niektórych stacjach paliw w kraju ceny litra benzyny czy oleju napędowego przekroczyły 6 złotych. W związku z rosnącymi cenami internauci przypomnieli prezydentowi Dudzie jego wpis na Twitterze z 2012 roku. Wtedy to prezydent krytycznie odniósł się do ówczesnych cen, które były zbliżone do obecnych. W poniedziałek wieczorem prezydent "podziękował" za przypomnienie mu tych słów. Napisał, że należy zaznaczyć, jaka była wówczas średnia pensja, emerytura i świadczenia społeczne.