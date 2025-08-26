Logo strona główna
Polska

Zmiany w ustawie o pomocy Ukraińcom. Prezydencki projekt trafił do Sejmu

Karol Nawrocki
Prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom. Witczak: działanie pod publikę
Źródło: TVN24
Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - poinformowała kancelaria prezydenta. Zakłada on między innymi, że dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia przysługiwać będzie wyłącznie osobom pracującym i opłacającym składki w Polsce. Projekt wprowadza też zapisy umożliwiające ściganie szerzenia "ideologii banderowskiej".

W poniedziałek wieczorem szef kancelarii prezydenta przekazał, że prezydencki projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Podkreślił, że zakłada on m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w Polsce. Według Boguckiego projekt wprowadza też zapisy umożliwiające ściganie szerzenia "ideologii banderowskiej".

>> ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Prezydenckie weto

W poniedziałek prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która doprecyzowywała m.in. przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
Swoją decyzję Karol Nawrocki motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent przypomniał, że 3,5 roku temu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wybuchła wojna, która wpłynęła na całą architekturę bezpieczeństwa na świecie. - Po 3,5 roku sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane - ocenił. Zapowiedział przy tym własną inicjatywę legislacyjną.

>> Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty

Prezydencki projekt - co zakłada?

Nawrocki mówił w poniedziałek, że w swoim projekcie ustawy proponuje "nowe zasady nadawania obywatelstwa, także przyjezdnym z innych krajów niż Ukraina". - Uznaję, że ten proces powinien być wydłużony - stwierdził.

- W projekcie znajdzie się także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy. Aby wyeliminować rosyjską propagandę i oprzeć relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku, uznaję, że powinniśmy zawrzeć w ustawie także jednoznaczne hasło "stop banderyzmowi" - mówił.

Symbol banderowski miałby - zgodnie z propozycją prezydenta - zostać zrównany z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi i dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA.

Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje
Jak informował Nawrocki, prezydencki projekt zakłada, że proces przyznawania obywatelstwa będzie wydłużony z trzech do 10 lat oraz podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy do 5 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

TAGI:
Karol NawrockiUkrainaSejm
