Dziś kolejna debata prezydencka. Programy specjalne w TVN24 i TVN24+

W poniedziałek wieczorem kandydaci na prezydenta zmierzą się w kolejnej debacie wyborczej, tym razem organizowanej przez "Super Express". - To będzie seria minipojedynków - zapowiedział dziennikarz Jacek Prusinowski. TVN24 i TVN24+ przygotowały specjalne programy wokół wydarzenia.

Kluczowe fakty: Dziś wieczorem odbędzie się debata kandydatów na prezydenta.

Uczestnicy będą sami zadawać sobie pytania i wygłaszać krótkie oświadczenia.

Na godzinę 18 w poniedziałek zaplanowana jest debata wyborcza kandydatów na prezydenta. Organizator - dziennik "Super Express" - zadeklarował, że udział potwierdzili "niemal wszyscy kandydaci".

Formuła debaty zakłada dwie rundy. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mieli też czas na riposty i polemiki. Druga to krótkie, 90-sekundowe oświadczenia.

- To będzie przede wszystkim seria minipojedynków samych kandydatów. Oni będą wychodzili na środek studia, żeby mierzyć się z pytaniami konkurentów. To będzie pytanie, odpowiedź, riposta, zadane twarzą w twarz z odległości nie metrów, ale centymetrów, więc będzie bardzo gorąco i interesująco - mówił w TVN24 Jacek Prusinowski, dziennikarz Radia Plus (Sedno Sprawy) i "Super Expressu".

Do tej pory w kampanii przed wyborami prezydenckimi odbyły się trzy debaty, z których dwie w Końskich 11 kwietnia, a trzecia - 14 kwietnia w Telewizji Republika.

Wybory prezydenckie w maju 2025

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeśli będzie potrzebna ich druga tura, odbędzie się ona 1 czerwca.

O fotel prezydenta RP ubiega się 13 kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Są to: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka), Krzysztof Stanowski (dziennikarz), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem).

