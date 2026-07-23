Prezes PiS podpisał lojalkę. Jest zdjęcie
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Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w czwartkowe południe zakończyło się fiaskiem. Politycy nie doszli do porozumienia w sprawie mijającego o północy ultimatum o zakazie stowarzyszeń.
Przed godziną 18 rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że Kaczyński podpisał oświadczenie o przynależności do PiS. "Jak każdy członek @pisorgpl dobrze życzący Polsce" - podkreślił na X Bochenek. To w tym dokumencie parlamentarzyści i europosłowie musza potwierdzić, że zaprzestaną działalności w stowarzyszeniach.
Rzecznik PiS o spotkaniu Morawiecki-Kaczyński
Bochenek odniósł się także do spotkania prezesa partii z Morawieckim przy Nowogrodzkiej. Jak podkreślił, Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji", w tym "nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia 'Rozwój Plus' do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem".
"Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" - dodał.
Zdaniem Bochenka rozmowy "nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, że Morawiecki "nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".