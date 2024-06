Akty "dywersji i sabotażu" w Polsce. "Aresztowaliśmy dziesięć osób"

Białystok stał się miejscem w jakimś sensie symbolicznym. To symbolika dość groźna, ale momentami i przygnębiająca - mówił premier Donald Tusk przed spotkaniem z wojewodami w Białymstoku. - W ciągu kilkunastu ostatnich tygodni aresztowaliśmy dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. Mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia - powiedział Tusk.

Tusk spotkał się z wojewodami

- Nieprzypadkowo spotykamy się dzisiaj w Białymstoku. Nie tylko dlatego, że wczoraj odbyło się tutaj posiedzenie rządu, a następnie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta. Białystok stał się miejscem w jakimś sensie symbolicznym. I to jest symbolika dość groźna, a momentami przygnębiająca. Mówimy tu nie tylko o nielegalnej migracji, ale także o innych napięciach i zagrożeniach, które wynikają z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów - Białorusi i Rosji - powiedział premier.

Zwrócił się do wojewodów i zaznaczył, że "pełna mobilizacja administracji państwowej" nie dotyczy tylko województw przygranicznych. - Dzisiaj z samego rana odwiedziłem wspólnie z panem ministrem Siemoniakiem miejscową delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozmawiamy cały czas. Nieprzypadkowo w dzisiejszej naradzie uczestniczy także szef policji i straży granicznej - mówił.

"Dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu"

- Dzisiaj nie może być innego priorytetu ani dla władzy centralnej, dla rządu, ani dla Unii Europejskiej, ani dla władz regionalnych, lokalnych, państwowych, samorządowych niż szeroko pojęte bezpieczeństwo. Tutaj, na Podlasiu, widać to z wyjątkową ostrością - zaznaczył.

Powiedział, że "nie mówimy już w tej chwili o ćwiczeniach, o lekcjach z teorii zagrożeń". - W ciągu tylko kilkunastu ostatnich tygodni aresztowaliśmy dziesięć osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. Mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia. To pokazuje, jak ważna i trochę inna niż kiedykolwiek jest wasza misja jako szefów administracji rządowej na terenie waszych województw - zwrócił się do wojewodów.