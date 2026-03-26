Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk: sędziowie TK złożą ślubowanie

|
Tusk
Tusk: sędziowie złożą ślubowanie, jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożą ślubowanie. Jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę. Będą sędziami tak czy inaczej - powiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od nich ślubowania.

Pałac Prezydencki i politycy PiS mówią o swoich zastrzeżeniach wobec procedury wyboru sędziów przez Sejm.

"Zostali wybrani i są sędziami"

Do tej sytuacji odniósł się w czwartek premier Donald Tusk, który powtórzył stanowisko rządu, że odebranie przysięgi jest obowiązkiem prezydenta.

- Stoimy na stanowisku, że prezydent nie ma tutaj możliwości wyboru, bo to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami - powiedział premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
List sędziów do prezydenta. Piszą o "innej formie" ślubowania

Czekają na ślubowanie. "Możliwość skargi na bezczynność" prezydenta

- Jesteśmy od tego, żeby ułatwiać wszystkim w Polsce życie, a to oznacza podejmowanie decyzji zgodnie z przepisami Konstytucji, szybko i sprawnie - mówił Tusk. - Wtedy, kiedy poza politycznymi pretensjami wzajemnymi nie ma innych powodów, prezydent powinien podpisywać decyzje. Prezydent powinien podpisywać decyzje, jakie zapadają, czy to w Sejmie, czy w rządzie, bez zbędnej zwłoki - dodał.

Premier podkreślił jednak, że sędziowie "tak czy inaczej przysięgę złożą", nawet w przypadku odmowy przez Nawrockiego jej odebrania.

- Sędziowie złożą ślubowanie, jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę - zaznaczył Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyDonald Tusk
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
