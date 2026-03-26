Tusk: sędziowie TK złożą ślubowanie

Tusk: sędziowie złożą ślubowanie, jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od nich ślubowania.

Pałac Prezydencki i politycy PiS mówią o swoich zastrzeżeniach wobec procedury wyboru sędziów przez Sejm.

"Zostali wybrani i są sędziami"

Do tej sytuacji odniósł się w czwartek premier Donald Tusk, który powtórzył stanowisko rządu, że odebranie przysięgi jest obowiązkiem prezydenta.

- Stoimy na stanowisku, że prezydent nie ma tutaj możliwości wyboru, bo to nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami - powiedział premier.

- Jesteśmy od tego, żeby ułatwiać wszystkim w Polsce życie, a to oznacza podejmowanie decyzji zgodnie z przepisami Konstytucji, szybko i sprawnie - mówił Tusk. - Wtedy, kiedy poza politycznymi pretensjami wzajemnymi nie ma innych powodów, prezydent powinien podpisywać decyzje. Prezydent powinien podpisywać decyzje, jakie zapadają, czy to w Sejmie, czy w rządzie, bez zbędnej zwłoki - dodał.

Premier podkreślił jednak, że sędziowie "tak czy inaczej przysięgę złożą", nawet w przypadku odmowy przez Nawrockiego jej odebrania.

- Sędziowie złożą ślubowanie, jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę - zaznaczył Tusk.