Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 

Żurek: zakładam, że Ziobro nie będzie tchórzył Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę na platformie X Donald Tusk opublikował nagranie, na który widać, jak je zupę. - Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser - powiedział, puszczając "oczko".

Niezły ten Żurek, co? 😉 pic.twitter.com/labuux97OB — Donald Tusk (@donaldtusk) October 29, 2025 Rozwiń

Odpowiedział mu na to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który życzył szefowi rządu "smacznego".

Żurek składa wniosek

Dzień wcześniej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu liczący 158 stron wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wniosku znalazło się też wystąpienie o zgodę na zatrzymanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jak i kiedy uchylą immunitet Ziobry? Szef komisji wyjaśnia

Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD