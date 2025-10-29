Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 

W środę na platformie X Donald Tusk opublikował nagranie, na który widać, jak je zupę. - Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser - powiedział, puszczając "oczko".
Odpowiedział mu na to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który życzył szefowi rządu "smacznego".
Żurek składa wniosek
Dzień wcześniej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu liczący 158 stron wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wniosku znalazło się też wystąpienie o zgodę na zatrzymanie.
Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: kgr/ft
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: X.com/@donaldtusk