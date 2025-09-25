Tusk o słowach Trumpa. "Lepsza prawda niż iluzje"

Donald Trump o Ukrainie. "Jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie" Źródło: TVN24

We wtorek, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przywódca USA Donald Trump wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie.

Do tej opinii we wpisie na platformie X odniósł się w czwartek premier Donald Tusk. "Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę" - napisał szef rządu. "Lepsza prawda niż iluzje" - dodał.

Trump: Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj

Prezydent USA po spotkaniu z Zełenskim na marginesie wtorkowej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym przekazał, że "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej, a także dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważa, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie".

Według niego "za sprawą czasu, cierpliwości i finansowego wsparcia Europy, a w szczególności NATO, pierwotne granice, od których rozpoczęła się ta wojna, są jak najbardziej realne" do osiągnięcia dla Ukrainy.

Do wpisu Trumpa odniósł się Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że to oświadczenie to "duża zmiana".

Wypowiadając się dla mediów po rozmowie z prezydentem USA przekazał, że była ona dobra, ale nie chce ujawniać szczegółów. - Były pewne aspekty, którym poświęciliśmy uwagę właśnie w kontekście sytuacji na polu walki. Prezydent USA zna szczegóły. Myślę, że zna więcej szczegółów niż wcześniej - powiedział.

