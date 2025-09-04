Logo strona główna
Polska

Tusk w Paryżu będzie rozmawiał z koalicją chętnych

Donald Tusk
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk w Paryżu weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych między innymi na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef polskiego rządu spotka się też z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rzecznik niemieckiego rządu sygnalizował, że "trwają rozmowy o połączeniu się" z Donaldem Trumpem.

W czwartek w Paryżu, w formacie hybrydowym, odbędzie się spotkanie tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Spotkanie będzie dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także stanowiska Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w pełnowymiarowej wojnie, trwającej od lutego 2022 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk po spotkaniach z przywódcami. Ogłosił, czego chcą "wszyscy"

Spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, będzie przewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Obecny ma być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Część przywódców będzie uczestniczyć w rozmowach na miejscu w Pałacu Elizejskim, część połączy się zdalnie. W spotkaniu weźmie też udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Premier Donald Tusk po godzinie 10 przybędzie do Pałacu Elizejskiego, gdzie powita go prezydent Macron. Następnie weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych.

OGLĄDAJ: Tusk: prezydent Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po jego wizycie w USA
pc

Tusk: prezydent Nawrocki wie od nas, czego Polska oczekiwałaby po jego wizycie w USA

pc
Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło, że konsultacje liderów państw wspierających Ukrainę dotyczyć będą ostatnich wydarzeń związanych z planem zakończenia wojny na Ukrainie oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa. Jak podkreślono, podczas wizyty w Paryżu premier odbędzie też dwustronne spotkanie z prezydentem Francji.

"Trwają rozmowy o połączeniu się z prezydentem USA"

Prezydent USA Donald Trump będzie w czwartek rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i liderami tak zwanej koalicji chętnych podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Paryżu - przekazał w środę korespondent DW w Waszyngtonie, powołując się na swoje źródło.

Według niego ukraińska delegacja ma też spotkać się ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem. Jak podają dwa źródła dyplomatyczne, które cytuje Reuters, Witkoff miał przybyć do stolicy Francji w czwartek.

Stacja Sky News podała z kolei, powołując się na rzecznika niemieckiego rządu, że kraje uczestniczące w czwartkowym spotkaniu rozważają możliwość zaproszenia Trumpa do udziału w rozmowie. - Nie mogę o niczym przesądzać, ale trwają rozmowy o połączeniu się z prezydentem USA - powiedział rzecznik na konferencji w Berlinie.

Mark Rutte
Szef NATO: niedługo będziemy mieć jasność
Świat
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał
Michał Istel
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych

Premier o "mechanizmie obronnym" w sprawie Mercosur

Tusk zapowiedział w środę, że w rozmowie w cztery oczy z Macronem poruszy kwestie tego, jak łagodzić skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem).

Poinformował też, że będzie rozmawiał z szefową KE na temat mechanizmów obronnych w przypadku zakłóceń na rynku spowodowanych sprowadzaniem produktów rolnych z krajów Mercosur.

Premier powiedział, że jeśli Mercosur wejdzie w życie i pojawią się jakieś negatywne sygnały dotyczące na przykład rynku wołowiny, to Polska będzie się starała, "żeby Komisja Europejska natychmiast wprowadzała mechanizm obronny, czyli z powrotem nakładała cła".

Komisja Europejska przyjęła w środę umowę handlową z blokiem Mercosur. Jednocześnie zapowiedziała hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników.

Do czasu, gdy całość umowy zostanie ratyfikowana przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich, KE zaproponowała porozumienie tymczasowe, które obejmie część handlową umowy. Jego przyjęcie będzie wymagać zgody Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich w Radzie Unii Europejskiej. Rada podejmie decyzję większością kwalifikowaną, co oznacza, że musi się za nią opowiedzieć 15 państw stanowiących 65 procent ludności UE.

Premier Tusk zapowiedział głosowanie przeciw umowie. Jednocześnie przyznał, że poza Polską nie ma w tej chwili nikogo, kto chciałby zablokować porozumienie handlowe z blokiem Mercosur.

04 0730 piasek cl-0001

TVN24 HD
NA ŻYWO

04 0730 piasek cl-0001
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica