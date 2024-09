"Zarządzam ewakuację ludności". Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza

Mieszkańcy Nysy do późnych godzin nocnych toczyli dramatyczną walkę o wał przeciwpowodziowy. Bezwzględną ewakuację zarządzono w dolnej części Paczkowa, dolnej części Kozielna i dolnej części Starego Paczkowa po uszkodzeniu zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej. W powiecie oławskim zagrożone zalaniem są dwie wsie - Stary Górnik i Stary Otok.

Opolszczyzna

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że "w związku z przelewaniem się wody na wałach przeciwpowodziowych zarządza samoewakuację ludności do punktu ewakuacji w Szkole Podstawowej w Łosiowie".

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zaapelował do mieszkańców o utworzenie łańcucha ludzi, którzy będą rzucać piasek i elementy betonowe, by powstrzymać zburzenie wału przeciwpowodziowego. Dodał, że centrum miasta i pobliskie ulice są suche, ale jeśli wał przy ulicy Wyspiańskiego zostanie przerwany, to centrum zostanie zalane.