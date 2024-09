Nowa sytuacja, nowa osoba w sztabie

Nowacka: organizujemy zielone szkoły dla uczniów z terenów powodziowych

Zaapelowała też do samorządowców, by zgłaszali poprzez stronę internetową zieloneszkoly.men.gov.pl ośrodki, w których mogą przebywać dzieci i młodzież. Gdy będą tam uczniowie, miejsca te sprawdzą kuratorzy.

- Będą sprawdzali, czy to jest miejsce bezpieczne, czy dzieci tam mogą przebywać, czy mają zapewnione dodatkowe zajęcia. To nie chodzi o to, żeby tylko spędziły miło czas, ale też, żeby miało to walor edukacyjny i walor wsparcia psychicznego - zaznaczyła. - Jesteśmy gotowi na przyjęcie wszystkich dzieci, które będą potrzebowały pomocy - dodała.