Powab autorytaryzmu

"W Polsce jest za dużo dziennikarzy, a za mało newsów" - zgadzam się z tą diagnozą. Postawiła ją Anne Applebaum, wybitna dziennikarka amerykańska, żona Radosława Sikorskiego, która chyba z miłości do męża zamieszkała w Polsce. Polskę uważam za świetny kraj do mieszkania dla Polaków. Cudzoziemcy, którzy tu osiedli, budzą moje podejrzenia.

Albo są bardzo młodzi i jak dojrzeją, to wyjadą albo - jak Bernard Margueritte - który 60 lat temu pisywał do "Le Monde" i "Figaro", zasilą tygodnik "Do rzeczy”. Nie trzeba być medioznawczą, żeby zauważyć, że to nie jest awans. Z Anne Applebaum jest inaczej. Potrzebują ją wszędzie, jak kiedyś Józefa Oleksego.