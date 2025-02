Posłanki domagają się odtajnienia zapisu posiedzeń kolegium IPN. "Odmówiono nam dostępu"

Instytut Pamięci Narodowej odmawia udzielenia informacji posłankom Koalicji Obywtelskiej, które chciały dowiedzieć się, co dzieje się na kolegiach instytutu. Odmówiono im dostępu do stenogramu posiedzeń, gdzie omawiane są sprawy bieżące, pracownicze i wydatkowanie środków.

- W ostatnich tygodniach słyszymy sporo niepokojących opinii członków kolegium IPN. Są to osoby, które na co dzień współpracują z Karolem Nawrockim. Wystąpiliśmy z wnioskiem o to, aby dowiedzieć się, jaki mają przebieg obrady kolegium. Wystąpiliśmy o stenogramy. Odmówiono nam dostępu do tych informacji na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dlatego zwróciliśmy się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym trybie też nam odmówiono. Co kryje Karol Nawrocki? Czego się boi? - pyta Jolanta Niezgodzka, posłanka Koalicji Obywatelskiej.