Posłanka opuszcza Polskę 2050

Pilne
Śliz o napięciach w Polsce 2050. "Nie obawiam się weryfikacji"
Źródło: TVN24
Żaneta Cwalina-Śliwowska opuszcza Polskę 2050 - dowiedział się dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski.

To efekt podjętej w sobotę uchwały zaproponowanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która blokuje zmiany personalne w partii do 21 marca. Grupa posłów domaga się odwołania szefa klubu Pawła Śliza.

- To jest niedemokratyczna uchwała, która zamyka usta posłom i betonuje klub. Posłowie mają prawo do wyrażenia wotum nieufności wobec szefa klubu, który łamał regulamin. Metody uzyskania pokoju, próba depolaryzacji wydają się być nieefektywne i mają prowadzić do zupełnie innego efektu - mówi posłanka Cwalina-Śliwowska.

Posłanka dodaje, że do czasu obowiązywania uchwały pozostanie w klubie Polski2050, ale opuści partię. - Pozwala mi na to przyjęty dokument, chcę pokazać jego ułomność, więc opuszczam partię, ale pozostaję w klubie - mówi nam posłanka.

pc

Autorka/Autor: Patryk Michalski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
