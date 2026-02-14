Posłanka opuszcza Polskę 2050

Śliz o napięciach w Polsce 2050. "Nie obawiam się weryfikacji" Źródło: TVN24

To efekt podjętej w sobotę uchwały zaproponowanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która blokuje zmiany personalne w partii do 21 marca. Grupa posłów domaga się odwołania szefa klubu Pawła Śliza.

- To jest niedemokratyczna uchwała, która zamyka usta posłom i betonuje klub. Posłowie mają prawo do wyrażenia wotum nieufności wobec szefa klubu, który łamał regulamin. Metody uzyskania pokoju, próba depolaryzacji wydają się być nieefektywne i mają prowadzić do zupełnie innego efektu - mówi posłanka Cwalina-Śliwowska.

Posłanka dodaje, że do czasu obowiązywania uchwały pozostanie w klubie Polski2050, ale opuści partię. - Pozwala mi na to przyjęty dokument, chcę pokazać jego ułomność, więc opuszczam partię, ale pozostaję w klubie - mówi nam posłanka.

