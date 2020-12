Posłanka spryskana gazem przez policję. Marszałek Sejmu: tam interwencja poselska nie miała miejsca

Marszałek Sejmu: nie było zatrzymania żadnego posła

Witek stwierdziła, że w tej sprawie stała się "skrzynką kontaktową". - Posłowie uznali, że trzeba mnie o tym poinformować i oczekiwali ode mnie reakcji. Ja ją podjęłam, chociaż tak naprawdę mielibyśmy do czynienia z interwencją poselską, gdyby ci posłowie, uczestniczący w manifestacjach, napisali oficjalne pismo do instytucji, na przykład do Komendanta Głównego Policji czy do komendanta miejskiego policji, i czekali na odpowiedź, zgodnie z ustawą, 14 dni - powiedziała.