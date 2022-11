Poseł PiS Jerzy Bielecki zrzekł się mandatu. Jego miejsce ma zająć Leszek Kowalczyk

Po złożeniu mandatu poselskiego przez posła PiS Jerzego Bieleckiego pierwszeństwo do objęcia po nim miejsca przysługiwało wojewodzie lubelskiemu Lechowi Sprawce. Ten ogłosił jednak, że nie obejmie mandatu posła i pozostanie na swoim stanowisku. Kolejną osobą uprawnioną do objęcia mandatu jest radny sejmiku województwa lubelskiego Leszek Kowalczyk.

Wojewoda lubelski nie obejmie mandatu, pozostaje na stanowisku

Posłem ma zostać Leszek Kowalczyk

W tej sytuacji kolejną uprawniona osobą do objęcia mandatu z listy PiS jest jest radny sejmiku województwa lubelskiego Leszek Kowalczyk. Onet podał, że Kowalczyk, prywatnie brat wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, potwierdził w rozmowie, że "przyjmuje mandat" po Bieleckim. Według portalu, we wtorek ma rozpocząć szkolenie, które ma go przygotować do zasiadania w Sejmie.