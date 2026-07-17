Polska Poseł miał wypadek. W Sejmie pojawił się z ręką na temblaku Kuba Koprzywa |

Paweł Śliz pojawił się w Sejmie po wypadku Źródło wideo: iTV Sejm Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na początku piątkowych obrad Sejmu, przed godziną 10, poinformował o zmianie w porządku obrad. Sejm głosował w piątek między innymi w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowanie zostało jednak nieco przesunięte w harmonogramie.

Paweł Śliz miał wypadek

- Sprawozdawca uległ wypadkowi - powiedział Czarzasty. Jak wyjaśnił, chodzi o posła Pawła Śliza. Marszałek Sejmu przekazał, że Śliz "jest w tej chwili w szpitalu, jest opatrywany". - Jak przyjedzie, to będziemy to rozpatrywali - zapowiedział.

Kilka minut po godzinie 10 Śliz pojawił się w sali sejmowej. - Witamy pana posła Śliza po wypadku - powiedział Czarzasty. - Życzymy wszyscy panu posłowi zdrowia - dodał. Poseł Polski 2050 pojawił się z ręką na temblaku.

Paweł Śliz w Sejmie po wypadku Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Sejm ostatecznie wybrał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko RPO. Senat następnie wyrazi zgodę - bądź jej odmówi - na wybraną przez Sejm kandydaturę.