Czy Polacy chcą ponownego przeliczenia głosów? Dwa sondaże

Ponowne przeliczanie głosów w komisjach. Manowska: nie będę wróżyć z fusów

W nowym sondażu IBRiS dla Radia ZET zapytano Polaków, czy należy ponownie przeliczyć wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich. Odpowiedź "tak" wybrało 41,5 proc. ankietowanych, przy czym 20 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", a 21,5 proc. "raczej tak". Odpowiedź "nie" wskazała ponad połowa badanych - 56,3 proc., przy czym "zdecydowanie nie" wybrało 27,7 proc., a "raczej nie" 28,6 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 2,2 proc. ankietowanych.

Sondaż - ponowne przeliczenie głosów. Podział na preferencje partyjne

46 proc. zwolenników KO, Polski 2050, PSL i Lewicy pytanych przez IBRiS o ponowne przeliczenie głosów wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27 proc. "raczej tak". Z kolei na odpowiedź "raczej nie" wskazało 21 proc., a "zdecydowanie nie" jedynie 3 proc. badanych. Zdania w tej sprawie również nie miało 3 proc. ankietowanych z tej grupy.

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Razem nikt nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie tak", a 15 proc. wskazało na "raczej tak". Zdecydowanie przeciwnych ponownemu przeliczeniu głosów jest 54 proc., zaś 31 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej nie".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28 czerwca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Sondaż. Czy przeliczyć głosy tylko w niektórych komisjach?

We wtorek ukazał się również nowy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Polakom zadano w nim pytanie: "Czy uważa pan/pani, że istnieje uzasadniona potrzeba ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich?". Jednak w tym przypadku ankietowani mogli też wybrać odpowiedź wskazującą, czy głosy powinny zostać przeliczone tylko w niektórych komisjach.

I tak, 31,2 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, że widzi potrzebę ich przeliczenia "we wszystkich komisjach", a 29,8 proc. wskazało "tak, w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze". Według 37,1 proc. Polaków nie ma potrzeby ponownego przeliczania głosów, a zdania w tej sprawie nie miało 1,9 proc. ankietowanych.

Ponownego liczenia we wszystkich komisjach chce 57 proc. wyborców koalicji rządzącej, a 36 proc. z nich postuluje, by przeliczyć głosy w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze. 5 proc. uważa, że w ogóle nie ma takiej potrzeby, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei 65 proc. wyborców opozycji nie chce ponownego liczenia głosów wcale, 6 proc. jest za przeliczeniem głosów we wszystkich komisjach, a 29 proc. w tych komisjach, co do których zostały zgłoszone protesty wyborcze.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" metodą CATI w dniach 27-28 czerwca na 1067-osobowej grupie respondentów.

