Michał Dworczyk: ponad 2,5 tysiąca transportów z pomocą humanitarną dotarło na Ukrainę od początku ataku Rosji

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego zrealizowanych zostało ponad 2,5 tysiąca transportów samochodowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy - przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca podziękował za przekazaną Ukraińcom pomoc, mówił też co jest teraz najbardziej potrzebne. Obecny na konferencji wiceszef MSZ Paweł Jabłoński apelował, aby Komisja Europejska jeszcze bardziej włączyła się w akcje pomocowe.

Dworczyk: ponad 2,5 tysiąca transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy

Szef KPRM podsumowując miesiąc działań Polaków, a także - jak mówił - dziesiątek czy setek organizacji pozarządowych, przekazał, że od 24 lutego zostało zrealizowanych ponad 2,5 tysiąca transportów samochodowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Dodał, że były to przede wszystkim transporty przewożone przez tiry i duże ciężarówki, ale i busy. Jak mówił, zawierały głównie produkty żywnościowe, medyczne, środki higieny oraz odzież. - To wszystko trafiło do naszych sąsiadów na Ukrainę od Lwowa, po Charków i Sumy - zaznaczył.