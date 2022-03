"Do wszystkich kumpli, znajomych, wrogów". W cztery dni zorganizował konwój z pomocą

Majer służył 26 lat w jednostkach antyterrorystycznych, w tym jako zastępca dowódcy do spraw bojowych i dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" ( Biura Operacji Antyterrorystycznych). Dlatego jego wiadomość była też specyficzna: "do wszystkich kumpli, znajomych i wrogów. Dziś sporządzę listę niezbędnego asortymentu według ratowników medycyny taktycznej. Wyślemy je przyjaciołom z Ukrainy".

Na liście pojawiły się m.in. środki do dezynfekcji, bandaże, gazy, leki przeciwbólowe, nożyczki, latarki, powerbanki i baterie. Znajomi odpowiedzieli natychmiast, wśród nich policjanci z komendy w Otwocku, którzy skompletowali całe auto.

- Dom zamienił się w magazyn i centrum logistyczne - mówi Majer. Gdy go odwiedziliśmy, wraz z partnerką pakował, opisywał ostatnie pudła. Pomagała im młoda studentka pochodzenia ukraińskiego, która wszystkie etykiety tłumaczyła na swój język.

- Chodzi o to, by na Ukrainie dokładnie wiedzieli, co im przywozimy - tłumaczy Majer. W taki sposób posegregowali i opisali także różne leki. Pomogła w tym sąsiadka, lekarka.