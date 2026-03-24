Polska

Polskie myśliwce poderwane

Polskie myśliwce
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim
Źródło: TVN24
W związku z atakami Rosji na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało we wtorek przed godziną 3 rano dowództwo.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - wskazano.

Poderwanie polskich myśliwców jest standardową procedurą w przypadku ataków Rosji na Ukrainę blisko granicy Polski. Za każdym razem myśliwce wracały do baz po kilku godzinach.

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Wojsko PolskieRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Ruszyła giełda nazwisk. Kto nowym trenerem Świątek?
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy trening kadry bez kilku piłkarzy
Najnowsze
Lufthansa, samolot Airbus A321
Zawieszenie lotów potrwa dłużej. Gigant zdecydował
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor przyłapany. "Mogłem zostać w szatni"
EUROSPORT
Peter Szijjarto, Siergiej Ławrow
"Duża prośba" z Budapesztu. W tym miała pomóc Moskwa
Świat
Intensywne opady śniegu
Alarmy w 13 województwach. Na horyzoncie ulewy i obfite opady śniegu
METEO
Karol Nawrocki
"Bardzo szkodliwe weto", a Polska "na niechlubnym miejscu"
Polska
Karol Nawrocki
"Będziemy takich sytuacji mieli więcej"
Kropka nad i
Sabalenka
Sabalenka się przyznała. "To najpiękniejszy język do przeklinania"
EUROSPORT
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
BIZNES
imageTitle
Kacper Tomasiak nie wystąpi w Planicy
EUROSPORT
Nawrocki i Orban
"Prezydent miał pretekst", ale nie skorzystał
Polska
Kolumbia katastrofa samolotu
Katastrofa wojskowego samolotu. Uratowali już kilkadziesiąt osób
Świat
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
METEO
imageTitle
Dlaczego trener Świątek musiał odejść? Eksperta w ogóle to nie dziwi
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
BIZNES
Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó przyleciał do Moskwy na Rosyjski Tydzień Energii
"Bardzo niepokojące" doniesienia. Chcą wyjaśnień od Węgier
Świat
Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala
Dziecko spadło z ciągnika. Jest w ciężkim stanie
Kraków
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
METEO
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
WARSZAWA
Droga została zamknięta
Pod ziemią zniknęło ogrodzenie z furtką. Zapadlisko w Będzinie
Katowice
Giorgia Meloni
Porażka Meloni i jej rządu. Jest komentarz
Świat
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Nawrocki spotkał się z Orbanem
Polska
imageTitle
Lewandowski o Pietuszewskim. "Tylko się cieszyć"
EUROSPORT
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
BIZNES
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
BIZNES
imageTitle
Wygrana o centymetry na początek słynnego wyścigu
EUROSPORT
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
METEO
Oficer węgierskiego wywiadu Zoltan Andre kierował siatką szpiegów w Ukrainie
SBU: węgierski oficer wywiadu kierował siatką informatorów w Ukrainie
Świat

