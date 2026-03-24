Polskie myśliwce poderwane

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało we wtorek przed godziną 3 rano dowództwo.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - wskazano.
Poderwanie polskich myśliwców jest standardową procedurą w przypadku ataków Rosji na Ukrainę blisko granicy Polski. Za każdym razem myśliwce wracały do baz po kilku godzinach.
