Polskie myśliwce poderwane

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim Źródło: TVN24

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało we wtorek przed godziną 3 rano dowództwo.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 24, 2026

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - wskazano.

Poderwanie polskich myśliwców jest standardową procedurą w przypadku ataków Rosji na Ukrainę blisko granicy Polski. Za każdym razem myśliwce wracały do baz po kilku godzinach.

Opracował Adam Styczek/ads