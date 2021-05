Morawiecki przedstawił plan dla emerytów

Morawiecki o programie dla emerytów

Jednym z punktów, które poruszał w sobotę Mateusz Morawiecki, jest "dbałość o lepsze życie naszych seniorów". - To emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. To oznacza, że dla dwóch trzecich wszystkich emerytów będzie można pozostawić w kieszeni 2 tysiące złotych netto rocznie, a więc sumę, która pomoże zabezpieczyć bezpieczeństwo i zdrowie naszym emerytom i choć troszkę poprawi ich los. Wiemy doskonale, jak jest on trudny.