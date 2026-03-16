Polski generał z ważnym stanowiskiem w NATO

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło: TVN24

Szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek wieczorem, że Komitet Wojskowy NATO wybrał generała dywizji Karola Molendę "na stanowisko Cyber Champion - doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji". "To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu" i świetna wiadomość dla Polski" - ocenił.

"Generał Molenda ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze cyber. Jego wybór to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej nowoczesnych zdolności są wysoko oceniane w strukturach NATO" - napisał minister.

Molenda: to zaszczyt i zobowiązanie

Informację tę potwierdził we wpisie na X również sam generał Molenda. "Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni" - napisał.

"Przed nami kolejne wyzwania. Jestem gotów podejmować je z pełnym zaangażowaniem, służąc Polsce i wzmacniając bezpieczeństwo Sojuszu" - dodał.

Generał Karol Molenda pełni obecnie funkcję dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na stanowisko to został mianowany w 2022 roku.

Dowództwo ds. Transformacji

Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT) jest jednym z dwóch, obok Sojuszniczego Dowództwa Operacji, dowództw strategicznych NATO. Zajmuje się ono dbaniem, aby struktury, narzędzia i strategia Sojuszu były adekwatne do zmieniających się zagrożeń. ACT kieruje również badaniami naukowymi i rozwojem nowych technologii. Dowódcą NATO ds. Transformacji jest francuski admirał Pierre Vandier.

Jednym z siedzib ACT w Europie jest Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

