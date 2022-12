Znaki drogowe, które sprawiają kierowcom problemy. W życie wchodzą nowe zmiany w przepisach

Aby zdać egzamin na prawo jazdy konieczna jest doskonała znajomość znaków drogowych, z czasem znaczenie niektórych bywa jednak zapominane. Zwłaszcza tych, które są rzadko spotykane, lub łatwe do pomylenia z podobnymi. W życie weszły właśnie nowe zmiany dotyczące znaków drogowych - przy tej okazji przypominamy znaki, które często sprawiają problemy kierowcom.

Nawet najlepsi kierowcy miewają trudności z dokładnym znaczeniem niektórych znaków drogowych. Zwłaszcza tych, które nie występują często. Jednym z takich znaków, którego widok przy drodze może wprawić w zakłopotanie, jest znak A-34 przedstawiający samochód leżący na boku. Co on oznacza? Ostrzega on przed wypadkiem drogowym, czyli informuje, że w danym miejscu doszło do wypadku, w wyniku którego droga jest zablokowana lub występują utrudnienia w ruchu.

A-34 "wypadek drogowy"

Znakami, których znaczenia wielu kierowców nie jest pewna, są również B-37 i B-38 przedstawiające przekreślone jedną lub dwie pionowe kreski. Oznaczają one odpowiednio: "zakaz postoju w dni nieparzyste" oraz "zakaz postoju w dni parzyste". Oba znaki obowiązują do miejsca, gdzie znajduje się znak odwołujący ten zakaz, albo do najbliższego skrzyżowania. Ponadto znaki B-37 i B-38 nie obowiązują w godzinach 21 do 24 - to czas dany kierowcom na ewentualne przeparkowanie swojego pojazdu nim nadejdzie nowy dzień.

B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste" i B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"

Enigmatyczny wydawać się może także znak B-42 będący białym polem z czarnym przekreśleniem. Znak ten to "koniec zakazów", odnosi się więc do innych znaków ustawionych w jego pobliżu. Znak B-42 odwołuje zakazy oznaczone znakami B-23 ("zakaz zawracania"), B-25 ("zakaz wyprzedzania"), B-26 ("zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe"), B-29 ("zakaz używania sygnałów dźwiękowych") i B-33 ("ograniczenie prędkości").

B-42 "koniec zakazów"

Żółty T-9 to znak prezentujący wartość wyrażoną w procentach, który sam w sobie nie przekazuje jeszcze pełnej informacji. Ustawiony jednak w połączeniu ze znakiem A-22 ("niebezpieczny zjazd") lub A-23 ("stromy podjazd") może być ważną wskazówką dla kierowcy określając wyrażone w stopniach nachylenie powierzchni drogi, czyli jej spadek lub wzniesienie.

T-9 "tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi"

Strefa ruchu i strefa zamieszkania

Kłopotliwe mogą być również niektóre często spotykane znaki drogowe. Przykładem takiego znaku jest znak D-40 czyli "strefa zamieszkania". Miejsce jego ustawienia oznacza początek tej strefy, co jednak dokładnie oznacza obowiązywanie "strefy zamieszkania"? Na jej terenie piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed wszelkimi pojazdami. Ponadto strefa ta oznacza ograniczenie prędkości maksymalnej do 20 km/h oraz zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami. Wszystkie skrzyżowania znajdujące się w tej strefie są równorzędne.

D-40 "strefa zamieszkania"

Równie często spotykane na osiedlach są także dwa inne, z pozoru podobne znaki: D-46, czyli "droga wewnętrzna", oraz D-52 czyli "strefa ruchu". Znak D-46 informuje, że w tym miejscu rozpoczyna się ogólnodostępna droga niepubliczna, czyli taka, która należy do prywatnego właściciela. Najczęściej to uliczki osiedlowe czy ulice na terenie zakładów przemysłowych. Status drogi niepublicznej oznacza, że nie obowiązują na niej ogólne zasady ruchu drogowego, można więc poruszać się po nich na przykład bez włączonych świateł mijania czy bez zapiętych pasów. "Droga wewnętrzna" nie oznacza jednak bezprawia: obowiązujące na niej zasady ustala jej zarządca, a spowodowanie wypadku na takiej drodze może wiązać się z koniecznością zapłaty mandatu.

Znak D-52 to z kolei "strefa ruchu" i oznacza on wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu. Spotkać go można na przykład przy wjeździe na osiedla lub parkingi centrów handlowych. Oznacza on, że kierowcy mimo wjazdu na drogi wewnętrzne muszą posługiwać się przepisami ruchu drogowego tak samo, jak na drogach publicznych. Tym samym, jeżeli zarządca strefy nie ustawił dodatkowych znaków, na przykład maksymalna dozwolona prędkość wynosi 50 km/h.

D-46 "droga wewnętrzna" i D-52 "strefa ruchu"

Mylone znaki drogowe

Mylone bywają także niektóre z najczęściej spotykanych znaków drogowych. Choć wydają się nie budzące wątpliwości, to nie zawsze są prawidłowo odczytywane. Przykładem takich znaków są C-5 oraz D-3, które pozornie wyglądają niemal identycznie: biała strzałka na niebieskim tle, różny jest tylko kształt, C-5 ma okrągłą tablicę, zaś D-3 - prostokątną.

Różnica w kształcie zmienia jednak znaczenie znaku. Okrągły kształt C-5 oznacza, że jest nakazem, zaś prostokątny kształt D-3, że jest informacją. W rezultacie pierwszy z nich oznacza "nakaz jazdy prosto", zaś drugi informuje: "droga jednokierunkowa". W praktyce więc znak C-5 oznacza, że kierowcy zobowiązani są do jazdy prosto i nie mogą skręcać, zaś znak D-3 to "początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku".

C-5 "nakaz jazdy prosto" i D-3 "droga jednokierunkowa"

Pozornie dobrze znanymi, ale nie zawsze dokładnie są także podobne do siebie znaki B-35 - "zakaz postoju" i B-36 - "zakaz zatrzymywania się". Czym różni się jednak postój od zatrzymania? Zakaz postoju to zakaz unieruchomienia pojazdu w danym miejscu na dłużej niż jedną minutę. Czas ten może być dłuższy, jeżeli informuje o tym właściwa tabliczka umieszczona pod znakiem lub napis na samym znaku. Zakaz zatrzymywania się oznacza natomiast zakaz unieruchomienia pojazdu w danym miejscu choćby na chwilę. Oba znaki nie mają zastosowania wobec pojazdów, które zostały unieruchomione ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

B-35 "zakaz postoju" i B-36 "zakaz zatrzymywania się"

Nowe znaki drogowe

Zmiana w przepisach dotyczących znaków drogowych podlegają przy tym ciągłym zmianom, a w poniedziałek 5 grudnia rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury w życie weszły kolejne z nich. Nowe zmiany dotyczą m.in. oznakowania postoju taksówek. Zgodnie ze zmienionymi przepisami znak D-19 ("postój taksówek") obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku D-20 ("koniec postoju taksówek"), a jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje w odległości do 20 m od miejsca jego umieszczenia.

Inne zmiany dotyczą oznakowania atrakcji turystycznych. Jeśli dany obiekt znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, to symbol ten pojawi się na znakach prowadzących do muzeów, dóbr kultury czy zabytków przyrody. W rozporządzeniu zmieniono też wygląd tablicy z limitami prędkości, czyli znak D-39. W obowiązującym dotychczas dokumencie limity widoczne na grafice od lat były nieaktualne.

D-39 "dopuszczalne prędkości"

W ostatnich latach w życie wprowadzane były również całkiem nowe znaki drogowe. 2 grudnia 2021 roku wprowadzono znaki informujące m.in. o najbliższych ładowarkach dla pojazdów elektrycznych czy przeznaczonych dla nich miejscach parkingowych. To np. znak D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych" czy D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych". Pojawiły się wówczas też znaki przy drogach ekspresowych informujące o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania, czyli wyjazdu z drogi ekspresowej.

F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania"

W sierpniu 2018 roku do rodziny znaków drogowych dołączyły natomiast znaki D-54 i D-55, czyli "strefa czystego transportu" oraz "koniec strefy czystego transportu". Zgodnie z ustawą o elektromobilności, w takiej strefie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

D-54 "strefa czystego transportu"

Autor:pb//mm

Źródło: tvn24.pl