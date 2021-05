Prezes PiS wręczył nagrodę "niezwykłej osobie", która "dokonała rzeczy wielkich"

Uroczystość przyznania nagrody odbyła się w sobotę podczas kongresu "Polska Wielki Projekt". Jak mówił prezes PiS, to wielki zaszczyt wręczyć nagrodę artystce, która tworzy coś, co jest "nową, oryginalną i trudną dziedziną sztuki, którą można określić jako rzeźba w przestrzeni, jako organizowanie przestrzeni, dostrzeganie w przestrzeni walorów artystycznych, także metafizycznych, jako przedsięwzięcie niesłychanie trudne, wymagające wyobraźni, intuicji, wiedzy w różnych dziedzinach".

W życiorysie artystki "piękny fragment walki o wolną Polskę"

Prezes PiS pogratulował Ludwice Ogorzelec, że choć "nie szuka wsparcia różnego rodzaju głównych nurtów", udało jej się przebić na światowej scenie artystycznej. - To też jest coś, co niezmiernie rzadko się zdarza i wymaga naprawdę wielkiego talentu, ale także i siły charakteru - stwierdził Jarosław Kaczyński.

"Potrafi łączyć ze sobą różne siły kultury i natury"

Głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że tradycja i nowoczesność nie muszą się wcale wykluczać. - Jest to sprzeczność wymyślona. Myślę, że widać to w twórczości pani Ludwiki Ogorzelec - powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że laureatka w swojej twórczości używa wielu materiałów - drewna, metalu, materiałów naturalnych, ale także sztucznych - stworzonych przez człowieka. - Artystka potrafi łączyć ze sobą różne siły kultury i natury. Można powiedzieć łączy chaos z porządkiem, z ładem; wprowadza ten ład, poszukuje go - powiedział premier. Jak podkreślił - to coś absolutne wyjątkowego na rzeźbiarskim firmamencie.

Prezes Rady Ministrów przypomniał, że Ludwika Ogorzelec jest osobą, która walczyła o wolną Polskę. - Jako ósmoklasistka zaprotestowała przeciwko świętowaniu akademii szkolnej z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej, a więc była zadziorna, niepokorna i to jej zostało. Potem, w latach 80. działała w Solidarności Walczącej, a następnie w 1985 roku wyjechała, jako łączniczka do Francji - wspomniał premier.

Nawiązał także do tegorocznego hasła Kongresu "XXI wiek - bezpieczeństwo i kultura". Przywołał słowa patrona nagrody prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że "nie możemy poprzestać tylko na walce o polską rację stanu, bo jeżeli będziemy koncentrowali się tylko na niej, a nie zwrócimy uwagi na kulturę, to będzie to dalece niewystarczające, nie stworzymy tego państwa, społeczeństwa, które będzie żyło pełną piersią, będzie rzeczywiście korzystało z tego, co najpiękniejsze w naszej kulturze, w naszej historii, tego, co w nietypowy sposób tak pięknie łączy naszą tegoroczną laureatkę z laureatami z poprzednich lat".