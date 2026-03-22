Polska powinna wysłać wojsko na Bliski Wschód? "Jednoznaczne stanowisko"

Polska powinna wysłać wojsko na Bliski Wschód? Prezydencki minister: nie ma takiego wniosku
Źródło: TVN24
Nie ma wniosku, więc nie ma tej dyskusji - powiedział w programie "Kawa na ławę" w TVN24 prezydencki minister Karol Rabenda pytany, czy Polska powinna wysłać wojsko na Bliski Wschód. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że "to nie nasza wojna" i stanowisko rządu jest jednoznaczne. - Żaden polski żołnierz nie powinien pojechać na Bliski Wschód - mówił poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Szef polskiego rządu Donald Tusk po raz kolejny zadeklarował w piątek, że Polska nie wyśle wojsk na Bliski Wschód. Podkreślał wcześniej, że mamy inne zadania w ramach NATO i nasi sojusznicy to rozumieją.

W piątek prezydent USA Donald Trump skrytykował państwa NATO, które jego zdaniem "nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz". Nazwał państwa NATO "tchórzami". Był to już kolejny werbalny atak amerykańskiego przywódcy na sojuszników z NATO w związku z jego żądaniami w tej kwestii. Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę w odpowiedzi na atak USA i Izraela na to państwo 28 lutego.

Prezydencki minister: nie ma wniosku, więc nie ma dyskusji

O sprawie dyskutowali w niedzielę goście programu "Kawa na ławę" w TVN24.

Prezydencki minister Karol Rabenda zapytany, czy Polska powinna wysłać swoje siły na Bliski Wschód, odparł: - Żeby Polska wysyłała gdzieś wojska, to musi być wniosek ministra obrony narodowej albo premiera.

Dodał że "jeśli taki wniosek się pojawi, to ta sytuacja będzie analizowana". - Nie ma takiego wniosku, więc nie ma tej dyskusji - mówił.

Odnosząc się do słów Trumpa, powiedział, że ma wrażenie, że są skierowane do "państw zachodnich, które w tamtym regionie świata chyba kiedyś już coś robiły i to chyba ma taki kontekst".

Rabenda dopytywany, czy prezydent Karol Nawrocki chciałby nacisnąć w tej sprawie na rząd, żeby Polska się jakoś zaangażowała w tę wojnę, powiedział, że "jedyny, kto naciska, to chyba premier Tusk w klawisze na Twitterze, żeby wywołać jakąś dyskusję".

Horała: sztuczny temat

Poseł PiS Marcin Horała ocenił, że "nie za bardzo chyba nawet mamy zdolności". - Mamy cały szereg zadań na Bałtyku i zdecydowanie zbyt małą do tych zadań marynarkę wojenną, więc jakakolwiek obecność tam wydaje mi się, że mogłaby mieć hipotetycznie tylko wymiar jakiś symboliczny - powiedział.

- Na przykład kilku żołnierzy logistyków pomagających gdzieś tam w sztabie. To by nas jakoś strasznie nie zabolało, jeżeli chodzi o nasze zdolności - dodał.

Ocenił, że "jest to sztuczny temat".

Lubnauer: to nie nasza wojna

- Mówimy jednoznacznie: nie, nie powinniśmy wysyłać polskich wojsk do Iranu, to nie nasza wojna - podkreśliła wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska). Przypomniała, że NATO jest sojuszem obronnym. - To nie była wojna w obronie. Jeżeli już, to Izraela, który nie jest członkiem NATO - dodała.

- Natomiast zauważmy, co się dzieje po stronie prawej. Mamy odpowiedź pod tytułem: jak rząd coś zrobi, to my być może wtedy zadecydujemy. Czyli mamy brak jednoznacznej odpowiedzi, co oznacza, że jeżeli zmieniłby się rząd, to nie wykluczam, że nasi żołnierze musieliby pojechać do Iranu, ponieważ - jak wiemy - PiS widzi tylko jednego sojusznika i tym sojusznikiem jest Trump - powiedziała Lubnauer.

Również szef klubu parlamentarnego Polska 2050 Paweł Śliz podkreślał, że "mamy jednoznaczne stanowisko, że Polska nie powinna wysyłać żadnych sił".

"Stanowisko rządu powinno być zaprezentowane przez Nawrockiego"

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski (Lewica) mówił, że "od czasu, kiedy pan premier Tusk przedstawił stanowisko, prezydent Trump już dwukrotnie zmienił zdanie". - W czwartek nie chciał pomocy sojuszników, w piątek przedstawił to, co słyszeliśmy, a dzisiaj zapowiedział, że zbombarduje elektrownie irańskie, jeżeli cieśnina nie zostanie odblokowana - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W jego ocenie "stałe stanowisko rządu powinno być zaprezentowane przez pana prezydenta Nawrockiego, kiedy spotka się z panem prezydentem Trumpem".

Wipler: żaden polski żołnierz nie powinien pojechać na Bliski Wschód

Przemysław Wipler (Konfederacja) podkreślił, że "to nie jest nasza wojna". - Żaden polski żołnierz nie powinien pojechać na Bliski Wschód. Żaden polski żołnierz nie powinien ryzykować swojego życia w sytuacji działań wojennych, które zostały wywołane ofensywnie przez administrację Donalda Trumpa - ocenił.

- To, że USA walczą o prymat globalny z Chińczykami i zderzają się z nimi w różnych miejscach świata, czy to jest Wenezuela, czy to jest w chwili obecnej Iran, to jest ich wojna o prymat i my w tej wojnie nie uczestniczymy, nie mamy powodów, by uczestniczyć bezpośrednio - dodał.

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ft

Czytaj także:
Podaje się za dietetyczkę z Wrocławia, ale nigdy nie istniała
Justyna "od diety". Złota recepta z algorytmu, ale złotówki twoje
Gabriela Sieczkowska
Przymrozki, lekki mróz
Mróz ściśnie niemal wszędzie. Ostrzeżenia IMGW
METEO
W kościołąch w całej Polsce odczytano list episkopatu ws
Emocje po publikacji listu Episkopatu
Poznań
Meteor nad USA
Usłyszeli grzmot, a niebo było bezchmurne. Co się stało nad Teksasem
METEO
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
WARSZAWA
imageTitle
Ujawnił prywatne plany rekordzisty świata. Teraz przeprasza
EUROSPORT
Peter Szijjarto, Siergiej Ławrow
Doniesienia na temat węgierskiego ministra. Tusk: od dawna mamy podejrzenia
Świat
Na autostradzie A1 lądowała awionetka
Awionetka lądowała na autostradzie A1
Kujawsko-Pomorskie
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
WARSZAWA
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody z ropy dają Rosji możliwość kontynuowania wojny
BIZNES
Osobówka zderzyła się z koparką
Zderzenie z koparką, jedna osoba w szpitalu
Rzeszów
imageTitle
Polki najszybsze. Są faworytkami do złota
EUROSPORT
Dwie nietrzeźwe osoby kierowały na zmianę autem (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechali autem w sklep, na miejscu zostawili 22-latkę i uciekli
Rzeszów
Miejsce Polski na mapie "najbezpieczniejszych" krajów Europy wzbudziło dyskusję internautów
Mapa "najbezpieczniejszych krajów"? Skąd Ukraina przed Włochami
Gabriela Sieczkowska
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
METEO
Policyjny radiowóz
Śmiertelne potrącenie pieszego na pasach
Trójmiasto
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
WARSZAWA
epa12837273
Echa wpisu Trumpa o byłym szefie FBI. "Nie powinno już szokować, a jednak"
Świat
imageTitle
Cały weekend dla niej. Poleciała po rekord
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
METEO
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
BIZNES
imageTitle
"Nie ruszaj mojej rodziny!"
EUROSPORT
Znaleziono ciało mężczyzny
Śmiertelny wypadek na prostej drodze. Auto wbiło się w drzewo
Poznań
Policja
Sąsiedzi czuli fetor, w mieszkaniu ciała dwóch kobiet i kota
Kraków
imageTitle
Osiemnastolatek z darem latania. "To się robi szalone"
EUROSPORT
Śmigłowiec katarskich sił powietrznych nad Dohą (02.03.2026)
Katastrofa wojskowego śmigłowca na Bliskim Wschodzie
Świat
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
WARSZAWA
Poszkodowana kobieta
Leżała na rynku w Krakowie, ma rozerwane ucho
Kraków
2003 PAWLINSKATO MOGLA BYC KAZDA Z NAS-0016
"Przemoc to nie jest sprawa prywatna"
Polska
Kuba (zdjęcie ilustracyjne)
Ogólnokrajowa awaria zasilania. To już drugi raz w tygodniu
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica