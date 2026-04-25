Polska poderwała myśliwce w związku z działaniami Rosji w Ukrainie
"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych chwilę po godzinie 2 w nocy.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują między innymi myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - poinformowano.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.
Operowanie zakończone
Przed godziną 6 Dowództwo napisało, że "operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".
W komunikacie podziękowano za wsparcie sojusznikom z NATO, wyszczególniając Francję, której "samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" oraz Holandię "za wsparcie systemami obrony powietrznej".
Poderwanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego jest standardową procedurą w przypadku ataków Rosji na Ukrainę blisko granicy Polski. Podobne działania DORSZ ogłosiło w tym miesiącu już dwukrotnie - 3 kwietnia i 15 kwietnia. Za każdym razem myśliwce wracały do baz po kilku godzinach.
