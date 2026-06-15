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Polska

Polska nie przekazała jeszcze Ukrainie myśliwców MiG. Wiceszef MON wyjaśnia

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Myśliwce MIG-29
Tomczyk: Polska nie przekazała jeszcze MiG-ów Ukrainie. Nie dopięto transferu technologii dronowych
Źródło wideo: Radio Zet
Źródło zdj. gł.: natureman30/Shutterstock
Ukraina nie otrzymała jeszcze od Polski samolotów bojowych MiG-29, ponieważ nie została "dopięta" sprawa transferu ukraińskich technologii dronowych - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Kijów miał je przekazać polskiemu wojsku w zamian za maszyny.

Wiceminister obrony zapytany został w Radiu Zet o to, czy polskie wojsko otrzymało już od Ukrainy technologie dronowe, które - zgodnie z zeszłorocznymi ustaleniami pomiędzy stronami - miały trafić do nas w zamian za przekazanie Ukrainie należących do Polski samolotów MiG-29.

- Nie przekazaliśmy Ukrainie MiG-ów - powiedział Cezary Tomczyk. Zaznaczył, że "trwa dialog między Polską a Ukrainą".

Wiceszef MON podkreślił przy tym, że "Polacy jasno powiedzieli", że Polska w ramach budowania zdolności dronowych chciałaby skorzystać w tym zakresie ze zdolności Ukrainy. - Oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta - mówił.

Tomczyk ocenił, że w podejściu Polski nic się nie zmieniło. - Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to ta sprawa (przekazania MIG-ów) zakończy się sukcesem - dodał wiceszef MON.

Sprawa MiG-ów dla Ukrainy

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego informowały o planowanym przekazaniu Ukrainie pozostałych na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych MiG-29. To obecnie przestarzałe poradzieckie samoloty bojowe. Maszyny te, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, są zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35.

Decyzja rządu i wojska w sprawie przekazania samolotów Ukrainie wywołała burzę na linii rząd-prezydent. Przedstawiciele ośrodka prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastrzegali, że nie otrzymali w tej sprawie żadnej informacji. Nie zgadzał się z tym MON, argumentując, że sprawa ta była poruszana na obradującym co wtorek Komitecie Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego, w którym zawsze udział bierze przedstawiciel prezydenta.

Po wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego spotkaniu z Karolem Nawrockim - w grudniu ubiegłego roku - polski prezydent zadeklarował, że po wypełnieniu kwestii formalnych sfinalizowane zostanie przekazanie Ukrainie poradzieckich myśliwców.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejUkrainasamolotyDronyWojna w UkrainieWojsko Polskie
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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