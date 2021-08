Polska na drodze ku autorytaryzmowi? Wojciech Sadurski i Jerzy Zajadło komentują

Wojciech Sadurski: jesteśmy na drodze do autorytaryzmu

- Jesteśmy na drodze do autorytaryzmu i w tej chwili wszystko zależy od tego, na ile wybory, co do których mam jak najczarniejsze przypuszczenia, będą dopilnowane – podkreślił. – Jeżeli do Polski wróci praworządność, to pani marszałek pójdzie do więzienia i nie tylko ona – dodał.

Jerzy Zajadło: nie mamy do czynienia z demokracją, ani państwem praworządnym

Zwrócił uwagę na książkę węgierskiego konstytucjonalisty o "zarządzaniu przez kłamstwo". – On pisze to z pozycji Węgier, ale to jest sytuacja, która idealnie pasuje do sytuacji, z którą mamy do czynienia w Polsce czy w ogóle systemów nieliberalnych, które w tym kierunku będą szły – ocenił. – Nie mam żadnych wątpliwości, że nie mamy do czynienia ani z demokracją, poza elementami wyborów, ani nie mamy do czynienia z państwem praworządnym – dodał.