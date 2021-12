"Plan dla gospodarki" ruchu Polska 2050. Hołownia: radykalnie uprościmy, ale też obniżymy podatki

Szymon Hołownia przedstawił w sobotę "Plan dla gospodarki" ruchu Polska 2050. - Nie tylko radykalnie uprościmy podatki, ale je też konkretnie obniżymy. Stawkę VAT do 20 i do 7 procent - zapowiedział. Mówił również między innymi o wprowadzeniu "karniaków", czyli odszkodowania od państwa za przekroczenie czasu rozpatrywania spraw obywateli.

Hołownia zabrał głos podczas Forum Ruchu Polska 2050 w Warszawie. - PiS przyniósł nam skandynawskie ceny, a my chcemy skandynawskiej jakości życia – mówił lider Polski 2050. - Chcemy i musimy ruszyć do odbudowy zgliszcz, które zostawia nam PiS. Te czasy wymagają silnej gospodarki, silnego i odważnego przywództwa i długofalowej wizji. My wiemy, jak to zrobić - przekonywał Hołownia.