Polityczki o słowach Mentzena: skandaliczne, w głowie się nie mieści, dobrze, że zaczął mówić

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen pytany o prawo do aborcji po gwałcie, ocenił, "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". Te słowa komentowały w czwartek polityczki.

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen w środę gościł w Kanale Zero, gdzie powiedział m.in., że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". Mentzen słowa "nieprzyjemność" użył w odpowiedzi, czy jest przeciwko prawu do aborcji w przypadku zajścia ciążę w wyniku gwałtu.

Biejat: w głowie się nie mieści

- Mentzen nie zna życia, po prostu próbuje zmusić kobiety do życia bez podstawowego poszanowania ich godności i prawa do bezpieczeństwa. Przepraszam, ale mi się to w głowie nie mieści. Nieprzyjemność w kontekście gwałtu? - mówiła w rozmowie z Agatą Adamek kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat.

- To jest normalizowanie przemocy wobec kobiet, to jest mówienie, że nie powinnyśmy się przejmować tym, że ktoś nam robi krzywdę - dodała.

- Ja o tym mówiłam, że Sławomir Mentzen jest człowiekiem, który chciał nas za przerwanie ciąży z gwałtu skazywać na 10 lat więzienia. To jest taki człowiek i bardzo się cieszę, że wreszcie zaczął mówić, bo wreszcie ci, którzy myśleli, że to jest miły kolega z TikToka, zrozumieją, że to niebezpieczny człowiek - oceniła Biejat.

Magdalena Biejat o Mentzenie i aborcji TVN24

Jak dodała, "głosowanie na niego oznacza głosowanie przeciwko naszym własnym prawom, czyli wolności".

Łoboda: skandaliczne słowa

- To są słowa skandaliczne. Nazywanie gwałtu nieprzyjemnością świadczy o kompletnym braku wrażliwości, empatii wobec osób, które gwałtu doświadczają - oceniła Dorota Łoboda z KO w rozmowie z Agatą Adamek.

- Gwałt jest doświadczeniem, które traumatyzuje kobiety często na całe życie i dodawanie im do tego dodatkowej traumy w postaci konieczności rodzenia dziecka z tego gwałtu jest absolutnym barbarzyństwem i pokazuje, że Sławomir Mentzen jest absolutnie kandydatem nieakceptowalnym dla kobiet - dodała posłanka.

Łoboda została również zapytana o nazywanie przez kandydata Konfederacji płodu "dzieckiem". Jak zaznaczyła posłanka, Mentzen "może używać dowolnej terminologii w odniesieniu do własnych doświadczeń". - Jeżeli chodzi o kobietę, która doświadczyła gwałtu, ciąża powinna zostać przerwana i nazywanie płodu dzieckiem nic w tej sprawie nie wnosi - podkreśliła.

- To jest indywidualne, jednostkowe doświadczenie kobiety i to ona podejmuje decyzję. Może zdecydować o tym, że urodzi, a może zdecydować o tym, że przerwie tę ciążę i ma do tego absolutne prawo - podsumowała Łoboda.

Rosa: Mentzen nienawidzi praw kobiet

Monika Rosa oceniła, że nazywanie gwałtu nieprzyjemnością jest "pokazaniem braku zrozumienia, empatii i sumienia".

Rosa: Mentzen jest politykiem, który nienawidzi praw kobiet TVN24

- Sławomir Mentzen jest politykiem, który nienawidzi praw kobiet, który ich rolę sprowadza tak naprawdę do siedzenia w kuchni, więc zupełnie nie dziwi to, że tak mówi o gwałcie. Tak samo mówił o tym, że kobiety za gwałt trzeba karać karą pozbawienia wolności, że dzieci wolno bić, a że leczyć mogą nas szeptuchy - wskazała posłanka KO.

- Każdy kandydat ma prawo do swoich poglądów, to jest kwestia kontrowersyjna i dyskusyjna - mówiła Agacie Adamek Anna Gembicka z PiS. Dodała, że na razie według polskiego prawa usunięcie ciąży z gwałtu jest legalne.

Oceniła też, że gwałt to "straszliwe doświadczenie dla każdej osoby". - Nie można tego trywializować, sądy powinny odpowiednio karać takie przestępstwa - dodała.

Autorka/Autor:sz/kab

Źródło: tvn24.pl