Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chem

Odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, skrzywdzona, jeżeli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, to może naprawdę przyczynić się do zmiany - mówił w środę lider PO Donald Tusk, odnosząc się do sprawy pani Joanny. Kobietę po zażyciu tabletki poronnej spotkało w szpitalu przesłuchanie i rewizja ze strony policjantów. Tusk w tym kontekście zaapelował do swoich zwolenników. - 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo, w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy - powiedział. Zapowiedział na ten dzień "marsz miliona serc".