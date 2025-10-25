Logo strona główna
Polska

Pogotowie działało "w trybie offline". Awaria systemu

Wezwano ratowników medycznych
Katarzyna Kalisz-Gaweł o tym, jak obciążająca jest praca operatora numeru 112
Źródło: TVN24
Zakończyła się awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System pracował w trybie offline do godziny 10 - przekazało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa. Numer alarmowy dla pacjentów działał normalnie.

Jak poinformowało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa, awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego trwała od godziny 8:13 do 10. System pracował w trybie offline.

"Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu" - przekazało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa.

"Numer alarmowy 999 działał nieprzerwanie, a dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym" - napisano. "Obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa medycznego pracują w trybie normalnej pracy" - dodano.

RMF FM podało, że prawidłowo działał też numer 112.

Reporter RMF zapytał rzeczniczkę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justynę Sochacką, czy problemy mogły pojawić się w wyniku ataku hakerskiego. - Na tym etapie nie wyciągałabym takich wniosków. Raczej dotyczy to usterki technicznej - odpowiedziała.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Ratownictwo Medyczne
