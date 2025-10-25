Pogotowie działało "w trybie offline". Awaria systemu

Jak poinformowało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa, awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego trwała od godziny 8:13 do 10. System pracował w trybie offline.
"Inżynierowie KCMRM podjęli kroki zmierzające do możliwie najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu" - przekazało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa.
"Numer alarmowy 999 działał nieprzerwanie, a dyspozytorzy medyczni odbierali połączenia i dysponowali Zespoły Ratownictwa Medycznego w trybie awaryjnym" - napisano. "Obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa medycznego pracują w trybie normalnej pracy" - dodano.
RMF FM podało, że prawidłowo działał też numer 112.
Reporter RMF zapytał rzeczniczkę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justynę Sochacką, czy problemy mogły pojawić się w wyniku ataku hakerskiego. - Na tym etapie nie wyciągałabym takich wniosków. Raczej dotyczy to usterki technicznej - odpowiedziała.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock