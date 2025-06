Pogoda na Boże Ciało. Jaki będzie długi weekend

Kluczowe fakty: W okresie długiego, czerwcowego weekendu, kiedy przypada Boże Ciało, Polska będzie pod wpływem wirów niżowych, sprzyjającym spływowi chłodniejszych mas powietrza.

Zadowoleni powinni być ci, którzy nie lubią upału. Miejscami mogą pojawić się jednak burze.

Co przyniesie końcówka czerwca? Modele sprawdza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Szczególnie piękne obchody w katolickich regionach środkowej Europy podczas Bożego Ciała mają miejsce na wsiach w Polsce i Austrii. W tym alpejskim kraju, oprócz tradycyjnych procesji w ludowych strojach, odbywają się procesje z łodziami pełnymi kwiatów na jeziorach bądź po Dunaju, rozpoczynające się wczesnym rankiem. Świętowaniu towarzyszą urokliwe przejażdżki konne, ustrojonymi bryczkami oraz pieczenie symbolicznego chleba. Jedną z tradycji tego dnia w centrum Europy są również burze, które popsuć mogą obchody, ale niosą potrzebny deszcz.

Pogoda na Boże Ciało

Boże Ciało w tym roku wypada w czasie fali chłodu w środkowej i wschodniej Europie. Pogodę kształtować mają wiry niżowe, przemieszczające się nad północnym Atlantykiem oraz Skandynawią, potem nurkujące nad wschodnie regiony kontynentu. Sprzyjać będą one rozwojowi kolejnej zatoki chłodu od Grenlandii po Alpy i Karpaty.

Ochłodzenie to wyraźnie widać w szacunkach Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), które wylicza na tydzień od 16 do 22 czerwca odchylenie temperatury poniżej normy o jakieś 1-2 stopnie Celsjusza. Upału więc nie będzie. W nadchodzący długi weekend temperatura, przy napływie polarnych morskich mas powietrza z zachodu i północy, wznosić się ma popołudniami do około 18-22 stopni, a dopiero w niedzielę - do 24 stopni na zachodzie kraju.

Chłodny tydzień 16 do 22 czerwca, prognoza odchylenia temperatury poniżej normy Źródło: ECMWF

Widać jęzor zimna

Wlewający się w czwartek 19 czerwca chłód będzie kontynuacją ochłodzenia niesionego już w poniedziałek 16 czerwca wraz z burzowym frontem chłodnym. W Boże Ciało to właśnie Skandynawia, północne Niemcy oraz Polska i Ukraina znaleźć się mają na trasie jęzora zimna, zsuwającego się od północnego zachodu za szeroką strefą przelotnego deszczu i burz, która przetoczyć się ma m.in. nad naszym krajem. Austria będzie mieć prawdopodobnie więcej szczęścia, bo ma pozostać w łagodnych i cieplejszych masach powietrza. W Polsce temperatura 19 czerwca po południu wzrosnąć ma do 17-18 stopni na północy, przez 20-21 stopni w centrum i 23 stopni - na południu.

Zatoka chłodu sięgająca Polski, prognoza odchylenia temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km w czwartek 19 czerwca Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Kto może szykować się na burze, kto może liczyć na słońce

W świetle najnowszych wyliczeń amerykańskiego modelu GFS pas przelotnego deszczu i burz ma w czwartek dość szybko odsunąć się znad zachodnich regionów naszego kraju. W centrum i na wschodzie może nieść zjawiska aż do godzin wieczornych, szczególnie na wschodniej ścianie Polski. Najobfitsze opady, do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w burzach do 30 litrów wystąpić mają na Mazurach, Podlasiu oraz Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

W kolejnych dniach pogoda powinna być dużo lepsza, ze sporą ilością słońca. To rozpierający się wyż znad zachodniej Europy sięgnąć ma Polski i przynieść poprawę aury. Chmury będą się dość mocno kłębić, ale nie powinno już z nich padać, choć w piątek lokalnie jakiś słaby przelotny deszcz jest jeszcze niewykluczony.

Opady deszczu w Boże Ciało, suma za 24 godziny do godz. 23 Źródło: GFS/meteorologix.com

Pogoda na czerwiec. Co czeka nas dalej?

Widoczny dziś w prognozach wyż jest szansą na falę słońca w kolejnych dniach po Bożym Ciele. Jego centrum, przemieszczające się znad Morza Północnego w kierunku Niemiec, a potem Bałkanów jest gwarantem dość stabilnej pogody. Wprawdzie wyż sprzyjać będzie zsuwaniu się znad północnego Atlantyku po jego północno-wschodnich obrzeżach mas powietrza polarnych, niezbyt ciepłych, to jednak zablokuje rozwój chmur deszczowo-burzowych. Może za to wspierać utrzymywanie się na północy i wschodzie Polski wiatru chwilami dość silnego, porywistego z północnego zachodu. W pozostałych regionach kraju wiać powinno słabo, co pomoże w osadzeniu się temperatury odczuwalnej w przedziale określanym komfortem termicznym.

Pogodny wyż w piątek 20 czerwca z centrum nad Niemcami, prognoza rosnącego ciśnienia i rozpogodzeń w kolejne dni długiego weekendu Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Hiszpańskiej pogody nie widać

Wyliczenia modeli meteorologicznych szacują, że nadchodzący długi weekend, zapoczątkowany Bożym Ciałem, nie powinien być ani bardzo chłodny, ani bardzo gorący. Wprawdzie czerwiec ostatnimi laty przyzwyczaił nas do długich fal afrykańskiego gorąca, to w tym roku nic takiego na razie nie wystąpi. Ale umiarkowana pogoda w Boże Ciało może być zapowiedzią umiarkowania w pogodzie na nadchodzące tygodnie, co raczej dobrze rokuje. Temperatura nas nie rozpieści i nie "przeniesie" do Hiszpanii, ale przynajmniej padać będzie deszcz osiągający w tym roku normy, tak potrzebny naturze.