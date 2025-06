Kto na rzecznika rządu? "Tusk widzi w nim swoją nadzieję na przyszłość"

Kto zostanie rzecznikiem rządu? Schetyna: wszystkie trzy nazwiska świetne Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Donald Tusk ma w tym tygodniu podać nazwisko rzecznika rządu.

Najbardziej prawdopodobnym wyborem jest minister do spraw UE Adam Szłapka.

Szłapka ma dobrą relację z premierem Donaldem Tuskiem.

Chociaż w ostatnich godzinach pojawiły się zawirowania związane z odmowami i propozycjami składanymi różnym osobom przez premiera Donalda Tuska, to rzecznikiem rządu najprawdopodobniej zostanie Adam Szłapka. Obecnie pełni on rolę ministra do spraw Unii Europejskiej.

Dobra relacja z Tuskiem

Ponieważ kończy się polska prezydencja w Unii Europejskiej, Szłapka będzie mógł powiedzieć, że zamknął pewien etap, objąć funkcję rzecznika i budować zaplecze analityczno-propagandowe oraz być twarzą gabinetu Donalda Tuska.

Szłapka jest jednym z polityków, w którym Donald Tusk widzi swoją nadzieję na przyszłość i ma z nim dobrą relację. W funkcjonowaniu rzecznika rządu, zwłaszcza przy Tusku, jest to absolutnie kluczowe.

Chociaż wszystko zmierza do tego, że to Szłapka obejmie stanowisko rzecznika rządu, to warto pamiętać, że nieraz bywało tak, że coś wydarzyło się na ostatniej prostej i została podjęta inna decyzja.

Schetyna o potencjalnym rzeczniku rządu

Oficjalnie nazwisko rzecznika rządu poznamy jednak dopiero, kiedy ogłosi je Donald Tusk. O to, kto powinien zostać rzecznikiem rządu, został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Grzegorz Schetyna. Potwierdził, że musi być to polityk bliski Donaldowi Tuskowi.

- Musi być ktoś, kto jest absolutnie z tego najbliższego kręgu i który ma 100 procent zaufania - wskazał. Prowadzący Konrad Piasecki wymienił nazwiska trzech osób, "które kładzie na stole też Donald Tusk": Adama Szłapkę, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Aleksandrę Gajewską. - Wszystkie trzy nazwiska świetne. Proszę o następne pytanie - uciął Schetyna.

