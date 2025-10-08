"Zachowywali się jak banda pijaków". Kulisy sejmowych awantur

Kluczowe fakty:
- "Jesteś chorym psychicznie oszustem" - miał powiedzieć do Wadima Tyszkiewicza Łukasz Mejza. Taki cytat znajduje się w notatce z kwietniowego zdarzenia, do której dotarliśmy.
- Z kolei w sierpniu grupa związana z posłem PiS Dariuszem Mateckim w sejmowej restauracji miała zachowywać się jak "banda pijaków w jakiejś melinie" - powiedział nam jeden z rozmówców.
- W związku z tymi zdarzeniami interweniowała Straż Marszałkowska.
W ostatnim czasie na światło dzienne wyszły szczegóły dwóch awantur, do których doszło na terenie Sejmu. Jedna miała miejsce 6 sierpnia, kiedy to parlamentarzyści PiS świętowali zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta, a druga w kwietniu - było to starcie posła PiS Łukasza Mejzy z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.