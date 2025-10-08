Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
PODCAST POLITYCZNY

"Zachowywali się jak banda pijaków". Kulisy sejmowych awantur

Dariusz Matecki
"Zachowywali się jak banda pijaków w jakiejś melinie"
Źródło: TVN24+
Ujawniamy kulisy dwóch sejmowych awantur, do których doszło w kwietniu i sierpniu tego roku. Dotarliśmy do notatki sporządzonej po jednym z tych wydarzeń, w której opisane są obelgi kierowane przez posła Łukasza Mejzę z PiS do senatora Wadima Tyszkiewicza z KO. Druga sytuacja dotyczy między innymi posła PiS Dariusza Mateckiego.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • "Jesteś chorym psychicznie oszustem" - miał powiedzieć do Wadima Tyszkiewicza Łukasz Mejza. Taki cytat znajduje się w notatce z kwietniowego zdarzenia, do której dotarliśmy.
  • Z kolei w sierpniu grupa związana z posłem PiS Dariuszem Mateckim w sejmowej restauracji miała zachowywać się jak "banda pijaków w jakiejś melinie" - powiedział nam jeden z rozmówców.
  • W związku z tymi zdarzeniami interweniowała Straż Marszałkowska.

W ostatnim czasie na światło dzienne wyszły szczegóły dwóch awantur, do których doszło na terenie Sejmu. Jedna miała miejsce 6 sierpnia, kiedy to parlamentarzyści PiS świętowali zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta, a druga w kwietniu - było to starcie posła PiS Łukasza Mejzy z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.

Czytaj także:
Posiedzenie rządu premiera Donalda Tuska
Co ze związkami partnerskimi? TVN24 nieoficjalne: to będzie projekt rządowy
Polska
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Frakcja "antymorawiecka" ze szczególnym zadaniem. Kulisy spotkania u Kaczyńskiego
Polska
RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
shutterstock_2597244889
Nie dla "wegańskiego burgera". Europosłowie zdecydowali
BIZNES
WARSZAWA KONFERENCJA PRASOWA POLITYKÓW PIS
Kaczyński o alkoholu w Sejmie. Wspomina "tonik bez kapsla"
Polska
Myślenice dane mieszkańców
Urząd opublikował w sieci dane mieszkańców
Bartłomiej Plewnia
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
METEO
bob ross twitter
Obrazy legendarnego Boba Rossa trafią na aukcję. To reakcja na działania Trumpa
Ewa Żebrowska
Lotnisko Kraków - Balice
Decyzja wojewody "o natychmiastowej wykonalności". Chodzi o lotnisko
Kraków
Kosteczka była skrajnie wychudzona
Odwiązali ją od płotu i nazwali Kosteczka. Umarła z wygłodzenia
Katowice
Jarosław Kaczyński Mariusz Błaszczak Sławomir Mentzen
Starcie na prawicy. "Jego obecność w polityce jest pewnym nieporozumieniem"
Polska
Pożar autokaru na S8
Pożar autokaru na S8, podróżowały nim dzieci
Łódź
Premierka Danii Mette Frederiksen
Premier Danii: uwolniliśmy potwora
Świat
imageTitle
Kulesza i Wachowski powołani na stanowiska w FIFA
EUROSPORT
pap_20121206_0X1
Noblista John Gurdon nie żyje
Ewa Żebrowska
imageTitle
Wrócić na właściwe tory. Kiedy kolejny mecz Industrii w Lidze Mistrzów?
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek
Kaczyński pytany o słowa Czarnka. "Nie podpisuję się pod tym"
Polska
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
WARSZAWA
Książę Harry przed sądem w Londynie
Rząd zrywa współpracę z organizacją związaną z księciem Harrym. "Arogancja" 
Świat
Pocisk z czasów II wojny światowej
Koniec akcji saperów we Wrocławiu. Katiusza zabrana
Wrocław
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie
BIZNES
Hyuk Lee i Hyo Lee
Dla Chopina przeprowadzili się do Polski i nauczyli polskiego
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli zatrzymać podejrzewanego o zabójstwo. Wyskoczył z piątego piętra, nie żyje
Trójmiasto
Taylor Swift
Taylor Swift "z zadowoleniem przyjęła chaos", nie jest "policją"
Kultura i styl
imageTitle
Kiedy mecz Świątek o ćwierćfinał?
EUROSPORT
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
WARSZAWA
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
METEO
przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Jeśli w ostatnich dniach wysłuchałeś kilkudziesięciu walców, etiud i nokturnów - kliknij
Quizy
Rynica
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka
Szczecin
imageTitle
Choruje, dziś trudno go rozpoznać. "Kto wie, jak długo pożyję"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica