"Zachowywali się jak banda pijaków". Kulisy sejmowych awantur

Kluczowe fakty: "Jesteś chorym psychicznie oszustem" - miał powiedzieć do Wadima Tyszkiewicza Łukasz Mejza. Taki cytat znajduje się w notatce z kwietniowego zdarzenia, do której dotarliśmy.

Z kolei w sierpniu grupa związana z posłem PiS Dariuszem Mateckim w sejmowej restauracji miała zachowywać się jak "banda pijaków w jakiejś melinie" - powiedział nam jeden z rozmówców.

W związku z tymi zdarzeniami interweniowała Straż Marszałkowska.

W ostatnim czasie na światło dzienne wyszły szczegóły dwóch awantur, do których doszło na terenie Sejmu. Jedna miała miejsce 6 sierpnia, kiedy to parlamentarzyści PiS świętowali zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta, a druga w kwietniu - było to starcie posła PiS Łukasza Mejzy z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem.