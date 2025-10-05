Mikołajewska o podcaście "Mamy temat": warto by było mieć miejsce, gdzie znajdziemy wiedzę Źródło: TVN24

W TVN24+ ruszył nowy podcast "Mamy temat", który poświęcony jest parentingowi. Jego autorki - dziennikarki Karolina Bałuc i Maria Mikołajewska z TVN24 - w pierwszym odcinku poruszyły wraz ze swą gościnią temat opieki nad dziećmi, których mamy postanawiają bądź muszą wrócić do pracy.

A z rozmowy dowiecie się o tym: Czy płacz dziecka w chwili rozstania z rodzicem oznacza, że przepłacze ono w żłobku cały dzień? Czy to nieuniknione, że dziecko będzie chorować? I jak to się dzieje, że kilkunastomiesięczne dzieci, których w domu nie sposób skłonić w ciągu dnia do drzemki, w żłobku po prostu śpią?

W porannym paśmie "Wstajesz i weekend" w TVN24 dziennikarki opowiadały o tym, skąd wziął się pomysł na taki format.

Mikołajewska: pomyślałyśmy sobie, że warto by było mieć takie miejsce

U wielu osób po zostaniu rodzicami pojawiają się różne pytania, dotyczące opieki nad dzieckiem, i - jak przyznała Mikołajewska - "właśnie z tej potrzeby zrodził się pomysł podcastu". - Z nocy spędzonych w wyszukiwarkach, na wyszukiwaniu różnych haseł - uściśliła.

- Pomyślałyśmy sobie, że warto by było mieć miejsce, gdzie znajdziemy wiedzę, która jest podana w sposób przystępny, którą można mieć w słuchawkach, chodząc na przykład z wózeczkiem, ale która też miałaby markę TVN24, pochodziłaby od ekspertów i byłaby wiedzą obowiązującą. Jeżeli to są tematy zdrowotne, to medyczną, a jeżeli to są inne tematy, to od osób najlepiej je znających - wyjaśniała.

- I właśnie o tym ma być ten podcast. To ma być jedno miejsce, gdzie mama może się zwrócić i być pewna, że wiedza, którą tam uzyska, jest tym, co dla jej dziecka najlepsze - zaznaczyła.

Bałuc: Te teksty zawsze mnie przerażały w internecie. Więc my pytamy ekspertów

Jak mówiła Bałuc, celem jest, aby tematy były omówione rzetelnie i "żeby to była wiedza sprawdzona, wiedza od ekspertów".

Podzieliła się też swoimi doświadczeniami, gdy sama po raz pierwszy została matką. - Miałam wrażenie, że wszystko, co czytam w internecie, to taka wiedza objawiona, do której powinnam się w stu procentach stosować - powiedziała. - Więc miałam wrażenie, że każda książeczka, której dziecku nie pokażę w danym tygodniu życia, to już cofnie je w rozwoju - dodała.

Bałuc o podcaście "Mamy temat": my tutaj pytamy ekspertów

- Tym podobne teksty zawsze mnie przerażały w internecie, więc my tutaj pytamy ekspertów. Pytamy, czy rzeczywiście intuicja matki ma znaczenie. Pytamy, czym się kierować w macierzyństwie przede wszystkim - przekazała.

