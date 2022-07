Planowana podwyżka dla posłów. "Kaczyński, oprócz kija, potrzebuje umownej marchewki"

Jarosław Kaczyński musi mieć tę umowną marchewkę, czyli zachętę, żeby posłowie chcieli z nim być - tak planowane podwyżki dla posłów, senatorów i ministrów skomentował Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. - Wstyd, hańba i żenada. Szaleje potężna inflacja, a w tym czasie próbuje się przemycić podwyżki. Nie teraz, to absolutnie bardzo zły czas - ocenił poseł Koalicji Polskiej Paweł Bejda.

W związku z prezentacją projektu budżetu Kancelarii Sejmu na 2023 roku okazało się, że szykowana jest podwyżka dla polityków. Szefowa Kancelarii Sejmu przekazała, że Ministerstwo Finansów planuje wzrost kwoty bazowej, od której zależą uposażenia najważniejszych osób w państwie. Podwyżka ma wynieść 7,8 procent. Zyskać mają posłowie, senatorowie, marszałkowie obu izb, ministrowie, wiceministrowie i prezydent.

Dla posłów i senatorów oznacza to 1000 złotych brutto podwyżki, dla prezydenta 2000 złotych brutto, dla marszałków 1600, dla ministrów 1400, a dla wiceministrów 1250 złotych brutto.

Budka: Kaczyński oprócz kija potrzebuje tej umownej marchewki

Planowane podwyżki komentowali w środę politycy. - Władza sama się wyżywi. Kaczyński potrzebuje tej umownej marchewki, oprócz kija, w postaci zakazu kandydowania, czy zrzucenia z list wyborczych. Musi mieć marchewkę, czyli zachętę, żeby posłowie chcieli z nim być - powiedział Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.

Dodał, że "rekordzistą jest premier Morawiecki". - To jego budżet, budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzrósł o kilkaset procent w porównaniu do rządów Donalda Tuska. To bizancjum, kolejne limuzyny, kolejne stanowiska. To wszystko generuje koszty, które oczywiście ponosi polski podatnik - wskazywał.

Zapytany, czy KO zagłosuje przeciwko podwyżkom, odparł: - Głosowaliśmy przeciwko w Senacie, wnosiliśmy stosowną poprawkę.

- Jeżeli tutaj w Sejmie pojawi się jakiekolwiek legislacyjne rozwiązanie, które będzie dawało jakiekolwiek podwyżki dla władzy, będziemy przeciwni - zadeklarował.

Budka o planowanych podwyżkach: Kaczyński oprócz kija potrzebuje tej umownej marchewki TVN24

Bejda: wstyd, hańba, żenada

Poseł Koalicji Polskiej Paweł Bejda ocenił, że to "wstyd, hańba i żenada". Wskazywał, że podwyżki przewidziano "w tym czasie, kiedy tak trudno Polakom wiązać koniec z końcem, kiedy jest ogromna niepewność, czy będzie węgiel, by Polacy mogli ogrzać domy zimą, w jakiej cenie jest gaz, w jakiej cenie jest olej". - Szaleje potężna inflacja, a w tym czasie próbuje się przemycić podwyżki. Nie teraz, to absolutnie bardzo zły czas - mówił.

Bejda o planowanych podwyżkach: wstyd, hańba, żenada TVN24

Iwaniak: to obrzydliwe

Arkadiusz Iwaniak z Lewicy mówił, że jego klub "przedstawił propozycję, by jako pierwsza 20-procentowymi podwyżkami została objęta sfera budżetowa". - To oni tak naprawdę pracują na sprawne państwo, a nie kancelaria Sejmu, czy kancelaria premiera. To obrzydliwe, że politycy PiS-u w dobie dużego kryzysu dbają wyłącznie o siebie - ocenił.

Iwaniak o planowanych podwyżkach: to obrzydliwe TVN24

