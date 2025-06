"Plan działań" prezydenta elekta. Ustalenia po spotkaniu na Nowogrodzkiej

Marcin Przydacz po spotkaniu PiS z Karolem Nawrockim Źródło: TVN24

- Jesteśmy pełni werwy i optymizmu, patrzymy w przyszłość. Jasnym jest, że dużo nowych obowiązków przed panem prezydentem, ale też dużo nowych obowiązków przed jego najbliższym zapleczem - powiedział Marcin Przydacz.

Dodał, że Nawrocki "już zaczyna dialog międzynarodowy, już dzwonią i piszą prezydenci, premierzy innych państw".

- To, co najważniejsze w najbliższym czasie, to to, żeby dobrze ułożyć plan działań prezydenta elekta - powiedział Przydacz.

- Jest to rzeczą oczywistą, że panu prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu zależy na tym, aby mieć jak najlepszą relację z prezydentem Andrzejem Dudą w tym okresie przekazania władzy, w tym okresie zmiany - stwierdził. Dodał, że do spotkania Nawrockiego z Dudą musi dojść jak najszybciej.

"Rząd Donalda Tuska dostał czerwoną kartkę od opinii publicznej"

Dziennikarze dopytywali Przydacza o nieoficjalne, krążące w internecie ustalenia dotyczące rzekomego wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Poseł PiS odparł, że obecny rząd "dostał czerwoną kartkę od opinii publicznej".

- Nawet jeśli (Tusk - red.) zgłosi wniosek o wotum zaufania i nawet jeśli posłowie koalicji rządzącej trochę na żądanie Donalda Tuska będą podnosić ręce za tym rządem, to nie zmieni to faktu, że większość Polaków już tego rządu nie chce w takiej formule - ocenił. Według niego, "głosowanie czy zmuszanie koalicjantów do popierania tego rządu niczego nie zmieni".

"Szczyty i wydarzenia są dobrym początkiem każdej prezydentury"

Pytany, czy Karol Nawrocki znajdzie się w delegacji prezydenta Andrzeja Dudy na szczyt NATO w Hadze, Przydacz odparł, że "na tym etapie to jest przedwczesne myślenie". - Nie sądzę, aby tego typu praktyka była realizowana, choć na pewno te kontakty zadzierzgnięte przez prezydenta Dudę będą musiały być kontynuowane na poziomie prezydenta Karola Nawrockiego, chociażby jego zaplecze - powiedział.

Zaznaczył, że część z tych kontaktów nadal ma w swoim telefonie. - Będę z całą pewnością używał tych kontaktów po to, aby pan prezydent elekt mógł jak najbardziej intensywnie wejść w dialog międzynarodowy - zapowiedział były szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Dudy.

Jak stwierdził, "szczyty i wydarzenia są dobrym początkiem każdej prezydentury, bo wtedy można przy okazji jednego wydarzenia poznać wielu partnerów".

Przydacz: to Nawrocki będzie sobie modelował najbliższe zaplecze

Pytany, czy wybiera się do kancelarii Nawrockiego, Przydacz zaprzeczył. - Będę starał się pomagać na tym etapie jako członek sztabu Karola Nawrockiego. Oczywiście, jeśli w przyszłości pan prezydent będzie potrzebował mojego jakiegokolwiek wsparcia, to zarówno ja, jak i mój serdeczny przyjaciel Szymon Szynkowski, Paweł Jabłoński, wszyscy ci, którzy pracowali w dyplomacji w ostatnich latach, będziemy pomagać Karolowi Nawrockiemu - oświadczył.

Zaznaczył jednak, że to nowy prezydent "będzie sobie modelował swoje najbliższe zaplecze", dodając, że Nawrocki "ma dużo bardzo ciekawych, doświadczonych ekspertów wokół siebie, niekoniecznie polityków z pierwszych stron gazet".