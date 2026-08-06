Tuż za prezesem, nigdy na świeczniku. Najbardziej tajemniczy człowiek Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński i Piotr Milanowski (z prawej)

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10 listopada 2023 roku, krótko po pyrrusowym zwycięstwie PiS-u. Partia zdobyła najwięcej głosów, ale nie była w stanie stworzyć rządu i po ośmiu latach oddała władzę. Zaczęły się powyborcze rozliczenia. Do dymisji podał się sekretarz generalny partii, jeden z twórców kampanii Krzysztof Sobolewski.