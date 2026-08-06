Tuż za prezesem, nigdy na świeczniku. Najbardziej tajemniczy człowiek Jarosława Kaczyńskiego

Większość Polaków zapewne nie rozpoznałaby go na ulicy. Jest niemal niewidoczny, ale to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Piotr Milowański, sekretarz generalny PiS, z miesiąca na miesiąc umacnia swoją pozycję w partii. Artykuł dostępny w subskrypcji
10 listopada 2023 roku, krótko po pyrrusowym zwycięstwie PiS-u. Partia zdobyła najwięcej głosów, ale nie była w stanie stworzyć rządu i po ośmiu latach oddała władzę. Zaczęły się powyborcze rozliczenia. Do dymisji podał się sekretarz generalny partii, jeden z twórców kampanii Krzysztof Sobolewski.