Nagrali piosenkę na znak solidarności z migrantami. "Popatrz w swoje oczy, poszukaj sumienia"

Kilkudziesięciu artystów z całej Polski nagrało - na znak solidarności z migrantami, którzy przebywają na polsko-białoruskiej granicy - piosenkę "sKraj". - Nawołujemy do niesienia pomocy i bycia nieobojętnym na ludzki los. Udowadniamy, że w takich sytuacjach liczy się przede wszystkim człowiek i jego życie - tłumaczą artyści.

Premiera piosenki "sKraj" odbyła się w czwartek w południe. Kilkudziesięciu artystów z różnych części kraju spotkało się, aby nagrać piosenkę i w ten sposób wyrazić swoją solidarność z migrantami znajdującymi się na granicy polsko-białoruskiej. Utwór ma ponad cztery minuty. Wśród dorosłych muzyków jest również nastoletnia Laura, która na nagranie do Łodzi przyjechała z rodzicami.

"Popatrz w swoje oczy, poszukaj sumienia. Ten sam człowiek, który nas przypomina do złudzenia gdzieś wrzucony w ciemny las szuka wytchnienia, a ty nic" - śpiewają artyści.

Klip powstał w osiem dni

- Trzy tygodnie temu stwierdziłam, że chciałabym dorzucić moją cegiełkę do pomocy dla migrantów. Usiadłam do pianina i napisałam utwór - mówi w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Dodaje, że na początku chciała zaprosić do udziału "znane nazwiska". Kiedy to się jednak nie udało, postanowiła się nie poddawać.

- W zeszłą środę, osiem dni temu powiedziałam, że i tak to zrobię. Zaprosiłam ludzi, których znam i cały projekt z klipem powstał w osiem dni - dodaje Banasik-Starczewska.

- Dzięki zaproszonym artystom projekt dotrze do bardzo szerokiego grona odbiorców. Naszym działaniem uwrażliwiamy społeczeństwo na krzywdę dziejącą się na granicy oraz nawołujemy do niesienia pomocy i bycia nieobojętnym na ludzki los. Udowadniamy, że w takich sytuacjach liczy się przede wszystkim człowiek i jego życie. Nasze działanie nie jest w żaden sposób działaniem politycznym, nie nawołuje do wiary, niewiary, przemocy czy zmiany poglądów - dodaje Banasik-Starczewska.