Pijany mężczyzna nocą pchał wózek ulicami Świdnicy, w środku była jego dwuletnia córka

Przestępców trzeba podsłuchiwać, a służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył. Niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję - mówił w czwartek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Pytany, czy będzie głosować za sejmową komisją do spraw Pegasusa, odparł: - To jest teatrzyk, po co nam to?