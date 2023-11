Jutro pierwsze posiedzenie, prezydent wygłosi orędzie. "Taki natłok, że będziemy wszędzie"

Pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie mieć uroczysty charakter. Do Sejmu oprócz prezydenta Andrzeja Dudy , przybędą przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów oraz związków wyznaniowych.

Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Dymisja rządu i dwa tygodnie na stworzenie nowego

Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Od momentu powołania premier przedstawia Sejmowi w ciągu maksymalnie dwóch tygodni program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, które Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Senatu

Wit: będzie taki natłok, że będziemy wszędzie

O pierwszym posiedzeniu i swojej pracy w ten dzień opowiadał w TVN24 reporter Radomir Wit. - Pewnie będzie taki natłok, że razem z naszymi kolegami i koleżankami z TVN24 będziemy wszędzie - stwierdził. - Skoro otwierają się przestrzenie i będziemy mogli być wszędzie tam, gdzie politycy to będzie więcej pracy i więcej okazji, by zadawać pytania. Bardzo się na to cieszę, bo lista pytań jest długa - dodał.