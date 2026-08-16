Pierwsze ofiary wypadku autokaru na Węgrzech zidentyfikowane
- Wpłynęło pierwszych sześć protokołów z konsulatu, z ambasady od pani konsul, potwierdzających zgony sześciu naszych mieszkańców - przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dodała, że przygotowywane są zespoły, które mają poinformować o tym rodziny.
Wojewoda dodała, że "trwa nadal identyfikacja sześciu kolejnych osób". - Być może dzisiaj jeszcze w nocy będą spływały oficjalnie informacje do nas i będziemy pozostawali w kontaktach z rodzinami - zapowiedziała.
Przekazała, że w zespołach, które mają poinformować rodziny o śmierci ich bliskich, będą psychologowie "po to, żeby udzielić rodzinom wsparcia".
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w okolicy miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Zginęło 12 osób, dziesięć jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia. Wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.