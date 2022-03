Przekroczyłeś granicę. Co dalej? Pierwsze dni w Polsce - poradnik

Gdzie szukać mieszkania, ogłoszeń o pracę? Gdzie pytać o opiekę medyczną, jak zapisać dzieci do szkoły? Publikujemy zestaw odpowiedzi na najpilniejsze pytania dla wszystkich osób, które uciekając przed rosyjską agresją, znalazły się w Polsce.

Gdzie znajdę mieszkanie?

W każdym mieście wojewódzkim, na dworcu kolejowym funkcjonuje punkt informacyjny. Oprócz niego, w każdym wojewódzkim mieście znajduje się też punkt recepcyjny - jest ich łącznie 27.

W tych punktach uzyskasz wszystkie niezbędne informacje, dostaniesz ciepły posiłek, miejsce na odpoczynek. Pracownicy punktu wskażą możliwe miejsca zakwaterowania w Polsce.

Gdzie znajdę pracę?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy. Wystarczy przyjść do jednego z tych urzędów lub zadzwonić na infolinię "Zielona Linia" - tel. 19524. Zapoznaj się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy.

Możesz też skorzystać samodzielnie z internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy, bez wizyty w urzędzie. Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy. Uzyskasz też informacje na temat samodzielnego poszukiwania pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami zatrudnienia.

Zdrowie. Gdzie mogę iść do lekarza?

Uchodźców po przyjeździe do Polski nie obowiązuje kwarantanna związana z pandemią COVID-19. Możesz jednak w każdej chwili za darmo się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. "Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - TZTC" - informuje polskie Ministerstwo Zdrowia.

W kwestiach niedotyczących pandemii choroby COVID-19 - jeśli posiadasz zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, które potwierdza legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego - będziesz mógł korzystać z darmowej pomocy medycznej w polskich przychodniach i szpitalach.

Bezpłatnej pomocy medycznej, w pilnych przypadkach dla wszystkich osób przybywających do Polski z Ukrainy, udzielają również placówki medyczne skupione w prywatnej Grupie LUX MED, działające na terenie całej Polski. Aby umówić się na wizytę, należy zadzwonić na numer (22) 45 87 007 lub pisząc maila na adres: ua.kontakt@luxmed.pl.

Z kolei wsparcie psychologiczne w języku polskim i rosyjskim można uzyskać pod numerem telefonu: 22 566 22 27. Psycholog w języku rosyjskim jest dostępny pod tym numerem we wtorki w godz. 8-13, w środy w godz. 17-20 i w piątki w godz. 8-13. Pod numerem 22 566 22 20 działa infolinia po ukraińsku, pomagająca odnaleźć się w polskim systemie zdrowia. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00.

Edukacja. Czy moje dziecko może kontynuować naukę w Polsce?

Tak. Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskich szkołach. Dzieci w wieku 7-18 lat będą korzystać z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Jak zapisać dziecko do szkoły? Wystarczy, że zgłosisz się do najbliższej placówki i wypełnisz dokumenty przekazane przez dyrekcję. Jeśli w danej szkole zabraknie miejsc, gmina skieruje dziecko do innej, na swoim terenie. Uczniowie cudzoziemcy mogą być też objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Oprócz tego, pytania dotyczące dzieci przybywających z Ukrainy można słać na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl, lub dzwonić pod numer tel. +48 22 347 47 08. Informacji dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy udzielą urzędnicy dyżurujący pod adresem ukraina-studia@mein.gov.pl i telefonem +48 22 529 26 62.

Zwierzęta. Czy mogę je legalnie mieć ze sobą?

Tak. Możesz podróżować ze swoim pupilem. Zwierzę przekraczające granicę polsko-ukraińską powinno być zaszczepione. Właściciel powinien też posiadać dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania - na ten moment to jedyne wymogi. Jeżeli nie zabrałeś ze sobą tych dokumentów, musisz posiadać wypełnione stosowne oświadczenie, w którym stwierdzasz, że zwierzę nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa innych. Jego treść będzie weryfikował później powiatowy lekarz weterynarii, który obejmie zwierzę izolacją, będzie też nadzorował formalności związane z legalnością jego pobytu.

W mediach społecznościowych pojawiła się grupa wsparcia dla opiekunów zwierząt, wolontariusze wymieniają się tam ogłoszeniami, przyjmują też pod swoje dachy psy i koty porzucone na granicy.

Oprócz tego, możesz uzyskać darmową pomoc weterynaryjną w Schronisku na Paluchu (Warszawa). Oferowana jest tam doraźna opieka lekarska, czipowanie i darmowa karma. Stołeczny ratusz przekazał, że w tym celu uruchomiono całodobową infolinię. Informacje na temat pomocy weterynaryjnej można uzyskać pod numerami: +48 22 868 15 78 lub +48 22 868 15 79. Pomocy można także szukać, pisząc na adres mailowy: ba@napaluchu.waw.pl.

Rodzina. Jak sprowadzić do Polski moich bliskich?

Możesz sprowadzić do Polski kobiety, dzieci oraz mężczyzn, którzy są wyłączeni z obowiązku służby wojskowej. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wizy krajowej (typ D), wizy Schengen (typ C) lub zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej udzielanej podczas przekraczania granicy. Na podstawie zgody komendanta cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce przez 15 dni. W tym czasie powinni zarejestrować swój pobyt w wyznaczonych punktach wydziałów do spraw cudzoziemców w urzędach wojewódzkich.

Jeśli przed wojną przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt, możesz skorzystać z tak zwanej procedury łączenia rodzin. Umożliwia ona zalegalizowanie pobytu najbliższej rodziny - małżonka i dzieci.

Transport. Czy muszę płacić za pociągi w Polsce?

Nie za wszystkie. Możesz korzystać z darmowych przejazdów w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Wystarczy, że będziesz miał przy sobie paszport ukraiński. Bezpłatne przejazdy wprowadzają także inni przewoźnicy.

Możesz też przejechać za darmo do Niemiec następującymi pociągami:

-WAWEL 37000/56, Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice, Opole, Wrocław, Legnica, Lubin, Zielona Góra, Rzepin, Frankfurt, Berlin

-GEDANIA 57000/58, Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Główny, Tczew, Bydgoszcz Główna, Inowrocław, Gniezno, Poznań Główny, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin, Frankfurt

-BEROLINUM 17000/248, Warszawa, Kutno, Konin, Poznań, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin, Frankfurt

-NIGHTJET 456/60456. Bohumín, Chałupki, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Brzeg, Wrocław, Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra, Rzepin, Frankfurt

Pomoc prawna. Gdzie ją znajdę?

Naczelna Rada Adwokacka organizuje pomoc prawną dla obywateli Ukrainy w poszczególnych izbach adwokackich w całym kraju.

Tu znajdziesz informator Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, jest również wersja w języku ukraińskim.

Jakie dokumenty wystarczą na legalny pobyt w Polsce, gdzie składać wnioski o kolejne?

Po przekroczeniu granicy nie musisz rejestrować się dodatkowo w punktach recepcyjnych, pobyt w Polsce jest legalny. Dotyczy to także obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przed rosyjską agresją (przed 24 lutego) i gdy ich dokumenty pobytowe straciły ważność.

Nie musisz składać wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich ani placówkach Straży Granicznej. Wszystkie informacje dotyczące legalności pobytu w Polsce będą aktualizowane na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców i to tam należy szukać obowiązujących zasad.

Oprócz tego, na stronie internetowej polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikowane są aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Wkrótce na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS możliwe będzie założenie swojego profilu w języku ukraińskim.

Podstawowe zwroty. Słowniczek ukraińsko-polski

Mimo pewnych zbieżności językowych, część osób może mieć problemy z porozumiewanem się w Polsce. Publikujemy słowniczek ukraińsko-polski zawierający podstawowe wyrazy, ale też zwroty przydatne na granicy, czy w sytuacji poszukiwania mieszkania na wynajem.

Numer alarmowy (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna): 112

Jeśli nie znalazłeś tu potrzebnej informacji, zadzwoń pod numer rządowej infolinii: +48 47 721 75 75

Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.

Autor:ww, mm, tag/ tam

Źródło: TVN24, gov.pl