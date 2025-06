Pierwsza rocznica śmierci sierżanta Mateusza Sitka. "Oddał życie, broniąc granicy"

Syreny zawyły w całym kraju Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Szeregowy Mateusz Sitek z warszawskiej brygady pancernej był jednym z żołnierzy oddelegowanych do służby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Wojsko Polskie w obliczu kryzysu migracyjnego wspiera policję i Straż Graniczną.

28 maja 2024 roku podczas służby na odcinku granicy w okolicy Dubicz Cerkiewnych w województwie podlaskim Sitek został zaatakowany przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować postawioną na granicy zaporę. Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

Sierżant Mateusz Sitek Źródło: 1 Warszawska Brygada Pancerna/Facebook

Czołg na cześć szeregowego Sitka

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 6 czerwca ubiegłego roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o jego śmierci. Pochowany został z honorami, przy udziale m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz najważniejszych dowódców w rodzinnej miejscowości Nowy Lubiel w województwie mazowieckim.

Pośmiertnie szeregowy Sitek został awansowany do stopnia sierżanta, a także został odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju". Poległy został także uhonorowany na inne sposoby - koledzy z jednostki nazwali jego imieniem jeden z należących do brygady czołgów M1A1 Abrams. Imieniem sierż. Sitka ma również zostać nazwany powstający w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Komponent Obrony Pogranicza.

Czołg M1A1 Abrams "Sitek-21" prezentowany podczas uroczystości upamiętniających pierwszą rocznicę śmierci sierż. Mateusza Sitka Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Jego ofiara pozostaje w naszej pamięci jako wyraz najwyższej odwagi"

"Dokładnie rok temu, sierżant Mateusz Sitek, żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, wierny przysiędze złożonej Rzeczypospolitej, oddał życie, broniąc granicy państwa i chroniąc naszych obywateli. Miał zaledwie 21 lat" - napisał na platformie X prezydent Duda. Podkreślił, że "jego ofiara pozostaje w naszej pamięci jako wyraz najwyższej odwagi i żołnierskiego honoru".

Prezydent zaznaczył, że dziś nadal stoimy wobec zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, a tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy każdego dnia z oddaniem strzeże bezpieczeństwa Polski.

"Władze Rzeczypospolitej muszą stać przy nich — tak jak stoi przy nich cały Naród. Naszym wspólnym obowiązkiem jest okazywać Im wsparcie i szacunek. Cześć Jego pamięci!" - napisał Duda.

Dokładnie rok temu, sierżant Mateusz Sitek, żołnierz @1WBPanc, wierny przysiędze złożonej Rzeczypospolitej, oddał życie, broniąc granicy państwa i chroniąc naszych obywateli.

Miał zaledwie 21 lat.



Jego ofiara pozostaje w naszej pamięci jako wyraz najwyższej odwagi i… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 6, 2025 Rozwiń

"Żołnierz, który oddaje życie za ojczyznę, żyje wiecznie w naszej pamięci"

Na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, w której służył tragicznie zmarły żołnierz, zorganizowano uroczystość upamiętniającą, w której wzięła udział rodzina, koledzy, dowódcy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, a także niektórzy z dowódców Wojska Polskiego, w tym Dowódca Operacyjny gen. Maciej Klisz i dowódca WOT gen. Krzysztof Stańczyk. Oficerowie i żołnierze jednostki wysłuchali uroczystego apelu pamięci i złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą poległego.

Po uroczystości szef MON powiedział dziennikarzom, że ofiara sierż. Sitka "nie była daremna".

- Oddał życie wierny żołnierskiej przysiędze, którą z dumą złożył. Żołnierze stąd, ale i w całej Polsce pamiętają, że to była ofiara w obronie ojczyzny, w obronie naszych granic, naszej kultury, tradycji i polskości - mówił.

Uroczystość na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej Źródło: PAP/Paweł Supernak

Szef MON zapewnił, że "ci, którzy podnieśli rękę na polskiego żołnierza zostaną złapani i ukarani".

- Każdy, kto narusza nasze granice będzie zatrzymany; każdy, kto zagraża Polsce, będzie unieszkodliwiony - stąd wszystkie nasze działania na granicy - powiedział.

CZYTAJ TAKŻE: Sitek-21. Czołg nazwany na cześć sierżanta zaatakowanego na granicy

Jak dodał, wielu z tych, którzy próbują przekraczać polską granicę, jest przygotowanych i zachęcanych przez białoruskie władze do atakowania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

- Oni dają im odpór, ale to jest dzisiaj najniebezpieczniejsza misja w Polsce - mówił Kosiniak-Kamysz, dziękując żołnierzom i funkcjonariuszom na granicy za ich służbę.

Dziś w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej oddaliśmy hołd i uczciliśmy pamięć śp. sierżanta Mateusza Sitka – żołnierza Wojska Polskiego. Oddał życie za Ojczyznę, za pokój. Oddał życie wierny przysiędze żołnierskiej, którą z dumą złożył. Bronił nienaruszalności granic naszej… pic.twitter.com/JqmW6F8knO — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 6, 2025 Rozwiń

Dowódca warszawskiej brygady płk Renart Skrzypczak powiedział, że sierż. Sitek "zginął, bo był tam, gdzie powinien być żołnierz - między zagrożeniem a bezpieczeństwem ojczyzny".

- Pełnił służbę z oddaniem, poczuciem odpowiedzialności, której wielu nie rozumie, a jeszcze mniej potrafi udźwignąć. Żołnierz, który oddaje życie za ojczyznę, żyje wiecznie w naszej pamięci - dodał.

Jak mówił, jego śmierć "to nie tylko strata, ale wyzwanie, by każdego dnia być gotowym i nie zapomnieć, po co zakładamy mundur - by nie przestać być odważnym, odpowiedzialnym i wiernym". Dowódca zapewnił, że jego imię osoba "będzie na trwale wpisana w historię jednostki".

Żołnierze Zgrupowania Zadaniowego Podlasie i funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej upamiętnili zmarłego żołnierza przytwierdzając tablicę pamiątkową oraz paląc znicze w miejscu, gdzie rok temu doszło do ataku migrantów.

Żołnierze upamiętnili tragicznie zmarłego żołnierza w miejscu jego śmierci Źródło: st. chor. Ireneusz Tomaszewski/ Wojsko Polskie

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo