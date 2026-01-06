Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera

Maduro, Celia Flores
Maduro nie przyznał się do winy
Źródło: TVN24
Dyktator Nicolas Maduro usłyszał przed amerykańskim sądem zarzuty. Dwie Polki są wśród rannych w pożarze w Crans-Montanie. Premier Donald Tusk zaapelował o jedność Europy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 6 stycznia.

1. Maduro stanął przed sądem

Pojmany wenezuelski dyktator Nicolas Maduro usłyszał przed amerykańskim sądem zarzuty udziału w zmowie narkoterroryzmu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów - poinformował Reuters.

Stacja CNN przytoczyła słowa, jakie przywódca wypowiedział przed sądem. Po posiedzeniu został przetransportowany z powrotem do aresztu.

Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Źródło: Reuters

2. Polki ranne w pożarze w kurorcie

Szwajcarska policja zidentyfikowała wszystkie osoby ranne w pożarze w Crans-Montanie. Jak przekazano, wśród nich są dwie Polki. Według najnowszego komunikatu rannych jest 116 osób, a większość z nich przebywa w szpitalu.

Pożar wybuchł podczas zabawy w klubie Le Constellation w kurorcie Crans-Montana w noc sylwestrową. Wśród 40 ofiar śmiertelnych są osoby w wieku od 14 do 39 lat.

Dwie Polki ranne w pożarze w kurorcie. Najnowsze informacje
Dwie Polki ranne w pożarze w kurorcie. Najnowsze informacje

3. Apel premiera

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek na X wpis w języku angielskim, w którym zaapelował o jedność Europy. "Nikt nie będzie traktował poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik. To już stało się jasne" - napisał.

"Musimy wreszcie uwierzyć w naszą własną siłę, dalej się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni" - dodał.

4. Atak w Dnieprze

Rosjanie zbombardowali zakłady przetwórstwa rolniczego w Dnieprze w środkowej Ukrainie. Jak przekazał mer miasta, przedsiębiorstwo to należy do dużego amerykańskiego producenta rolnego Bunge. Dodał, że na skutek ataku na ulice rozlało się 300 ton oleju roślinnego.

Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym.

Atak w Dnieprze. "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność"
Atak w Dnieprze. "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność"

Świat

5. IMGW ostrzega przed mrozami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W najbliższym czasie zagrożeniem w wielu regionach będzie mróz.

Na antenie TVN24 synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, jakich temperatur możemy się spodziewać. - Aktualnie obowiązuje na godziny nocne ostrzeżenie na silny mróz z temperaturą -15, -17 stopni, ale niewykluczone, że w zastoiskach chłodu będzie nawet -20 stopni. Temperatury w ciągu dnia także będą spadać - powiedziała ekspertka.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Stringer

Najważniejsze informacjeWenezuelaNicolas MaduroSzwajcariaDonald TuskWojna w UkrainieIMGW
