Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera

1. Maduro stanął przed sądem

Pojmany wenezuelski dyktator Nicolas Maduro usłyszał przed amerykańskim sądem zarzuty udziału w zmowie narkoterroryzmu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów - poinformował Reuters.

Stacja CNN przytoczyła słowa, jakie przywódca wypowiedział przed sądem. Po posiedzeniu został przetransportowany z powrotem do aresztu.

Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie Źródło: Reuters

2. Polki ranne w pożarze w kurorcie

Szwajcarska policja zidentyfikowała wszystkie osoby ranne w pożarze w Crans-Montanie. Jak przekazano, wśród nich są dwie Polki. Według najnowszego komunikatu rannych jest 116 osób, a większość z nich przebywa w szpitalu.

Pożar wybuchł podczas zabawy w klubie Le Constellation w kurorcie Crans-Montana w noc sylwestrową. Wśród 40 ofiar śmiertelnych są osoby w wieku od 14 do 39 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwie Polki ranne w pożarze w kurorcie. Najnowsze informacje

3. Apel premiera

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek na X wpis w języku angielskim, w którym zaapelował o jedność Europy. "Nikt nie będzie traktował poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik. To już stało się jasne" - napisał.

"Musimy wreszcie uwierzyć w naszą własną siłę, dalej się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni" - dodał.

No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Atak w Dnieprze

Rosjanie zbombardowali zakłady przetwórstwa rolniczego w Dnieprze w środkowej Ukrainie. Jak przekazał mer miasta, przedsiębiorstwo to należy do dużego amerykańskiego producenta rolnego Bunge. Dodał, że na skutek ataku na ulice rozlało się 300 ton oleju roślinnego.

Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym.

5. IMGW ostrzega przed mrozami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W najbliższym czasie zagrożeniem w wielu regionach będzie mróz.

Na antenie TVN24 synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, jakich temperatur możemy się spodziewać. - Aktualnie obowiązuje na godziny nocne ostrzeżenie na silny mróz z temperaturą -15, -17 stopni, ale niewykluczone, że w zastoiskach chłodu będzie nawet -20 stopni. Temperatury w ciągu dnia także będą spadać - powiedziała ekspertka.

