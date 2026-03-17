WARTO WIEDZIEĆ

Trump grozi krajom NATO, rosyjski samolot nad Bałtykiem, Sean Penn nie odebrał Oscara

Prezydent USA Donald Trump
Cezary Tomczyk o słowach Donalda Trumpa dotyczących niezaangażowaniu NATO w Afganistanie
Źródło: TVN24
Donald Trump ostrzega, że brak zaangażowania państw sojuszniczych w działania na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz może negatywnie wpłynąć na przyszłość NATO. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20. Sean Penn nie odebrał Oscara za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej", bo był w Ukrainie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 17 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump grozi krajom NATO, sojusznicy odpowiadają

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z "Financial Times" ostrzegł, że brak zaangażowania państw sojuszniczych w działania na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz może negatywnie wpłynąć na przyszłość NATO.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił, że jego kraj współpracuje z partnerami, by przywrócić swobodną żeglugę w cieśninie Ormuz, ale wykluczył misję NATO w regionie. Trochę niepokoi, że prezydent Trump mówi o NATO jako "oni", jako Europa, a nie jako "my" - powiedział z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

2. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Polskie myśliwce przechwyciły w piątek rosyjski samolot Ił-20 - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Maszyna wykonywała lot nad Morzem Bałtyckim.

Jak podało wojsko, była to dziewiąta w tym roku misja rozpoznawcza rosyjskiej maszyny "w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem". Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Dowiedz się więcej:

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot

3. Sean Penn nie odebrał Oscara

Sean Penn nie odebrał Oscara za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej", bo przebywa obecnie w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski opublikował na portalu X wspólne zdjęcie i podziękował aktorowi za to, że jest "prawdziwym przyjacielem".

"Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Wspierałeś ją od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. To prawda również dziś. I wiemy, że nadal będziesz wspierał nasz kraj i nasz naród" - napisał na portalu X prezydent Ukrainy.

- Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - powiedział na gali Oscarów Kieran Culkin.

4. Wysoka kara dla Śląska Wrocław

Komisja Dyscyplinarna PZPN wymierzyła karę w wysokości miliona złotych Śląskowi Wrocław za odmowę wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na nierozegrany ostatecznie mecz 1. ligi piłkarskiej, który miał się odbyć 7 marca - poinformował PZPN.

Klub zapowiedział już złożenie odwołania. Również prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski ogłosił w mediach społecznościowych, że jego klub będzie się od niej odwoływać.

5. Polski generał z wyższym stanowiskiem w NATO

Generał dywizji Karol Molenda został wybrany na doradcę dowódcy NATO ds. Transformacji - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Informację tę potwierdził we wpisie na X również sam generał Molenda. "Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni" - napisał.

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Czytaj także:
Wojsko USA atakuje Iran
Już 200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem
Świat
Interwencja włoskich ratowników. Zdjęcie ilustracyjne
Młody Polak zginął pod lawiną we Włoszech
Świat
Afganistan odpiera atak Pakistanu
Atak na szpital. Zginęło "co najmniej 400 osób"
Świat
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
METEO
imageTitle
Reprezentacja Polski osłabiona przed barażami o mundial
EUROSPORT
imageTitle
"Istotne okoliczności łagodzące", a i tak najwyższa kara w historii
EUROSPORT
imageTitle
Nowe wieści w sprawie Mbappe. Co z występem gwiazdora w hicie?
EUROSPORT
Ambasada USA w Bagdadzie
Ambasada USA zaatakowana. Wzywają do opuszczenia kraju
Świat
imageTitle
Ogromna wpadka bramkarza. Koledzy uratowali mu skórę
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Sędziowie dali jej czas do 4 kwietnia. Manowska odpowiada
Polska
imageTitle
Trzy lata temu Polak po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata
EUROSPORT
Oblodzenie, noc
Noc z zimowymi zagrożeniami. Gdzie trzeba uważać
METEO
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
METEO
Generał Karol Molenda
Polski generał z ważnym stanowiskiem w NATO
Polska
Roman Polko
Generał Polko apeluje do Nawrockiego. "Nie jest za późno"
Polska
imageTitle
Wielkie problemy Bayernu. Szykuje się debiut 16-latka
EUROSPORT
imageTitle
Uciekał przed przymusową kąpielą. Nie udało się
EUROSPORT
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Trump: liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
METEO
FPF
Żurek: to, że była taka tradycja, nie oznacza, że trzeba ją kontynuować
Polska
imageTitle
Zaskakujący zwrot w sprawie piłkarek Iranu
EUROSPORT
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
BIZNES
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
METEO
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o najwyższym przywódcy Iranu: nie wiemy, czy żyje
Świat
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
BIZNES
Sąd Najwyższy
Będzie opinia TSUE w sprawie polskiego Sądu Najwyższego
Świat
Skradzione diamenty mają być warte nawet cztery miliony złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Stracili 33 miliony złotych. 192 osoby oszukane
Lublin
Plakaty wyborcze Fideszu
"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"
Świat
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
BIZNES
