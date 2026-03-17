Trump grozi krajom NATO, rosyjski samolot nad Bałtykiem, Sean Penn nie odebrał Oscara

Cezary Tomczyk o słowach Donalda Trumpa dotyczących niezaangażowaniu NATO w Afganistanie Źródło: TVN24

1. Trump grozi krajom NATO, sojusznicy odpowiadają

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z "Financial Times" ostrzegł, że brak zaangażowania państw sojuszniczych w działania na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz może negatywnie wpłynąć na przyszłość NATO.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił, że jego kraj współpracuje z partnerami, by przywrócić swobodną żeglugę w cieśninie Ormuz, ale wykluczył misję NATO w regionie. Trochę niepokoi, że prezydent Trump mówi o NATO jako "oni", jako Europa, a nie jako "my" - powiedział z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

2. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Polskie myśliwce przechwyciły w piątek rosyjski samolot Ił-20 - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Maszyna wykonywała lot nad Morzem Bałtyckim.

Jak podało wojsko, była to dziewiąta w tym roku misja rozpoznawcza rosyjskiej maszyny "w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem". Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

3. Sean Penn nie odebrał Oscara

Sean Penn nie odebrał Oscara za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej", bo przebywa obecnie w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski opublikował na portalu X wspólne zdjęcie i podziękował aktorowi za to, że jest "prawdziwym przyjacielem".

"Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Wspierałeś ją od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. To prawda również dziś. I wiemy, że nadal będziesz wspierał nasz kraj i nasz naród" - napisał na portalu X prezydent Ukrainy.

- Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - powiedział na gali Oscarów Kieran Culkin.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

4. Wysoka kara dla Śląska Wrocław

Komisja Dyscyplinarna PZPN wymierzyła karę w wysokości miliona złotych Śląskowi Wrocław za odmowę wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na nierozegrany ostatecznie mecz 1. ligi piłkarskiej, który miał się odbyć 7 marca - poinformował PZPN.

Klub zapowiedział już złożenie odwołania. Również prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski ogłosił w mediach społecznościowych, że jego klub będzie się od niej odwoływać.

5. Polski generał z wyższym stanowiskiem w NATO

Generał dywizji Karol Molenda został wybrany na doradcę dowódcy NATO ds. Transformacji - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Informację tę potwierdził we wpisie na X również sam generał Molenda. "Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni" - napisał.

Panie Ministrze, dziękuję za gratulacje i dobre słowa. Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie. To wyróżnienie traktuję przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w… https://t.co/1LCyGAtPkA — Karol Molenda (@MolendaKarol) March 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Opracował Adam Styczek